María Isabel “Pocha” Flores, de 87 años, fue estafada por su hijo en la localidad de Caleta Olivia, quien le habría vendido su casa y dos vehículos. A varios días de la denuncia y la viralización del caso, la docente jubilada se encuentra mejor, fue a la peluquería y el sábado estuvo realizando sus rituales religiosos. Mientras su ánimo mejora, después de haber sido traicionada por su propia sangre, la investigación sigue en curso. El caso tuvo repercusión a nivel nacional.

El estafador, denunciado en la Justicia, resultó ser José Avellaneda, ex candidato a concejal por la Unidad Cívica Radical (UCR), ex integrante del PRO y recientemente vinculado a La Libertad Avanza, quien en su momento también se había postulado para la conducción de la sede del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO). Según la opinión pública, José Avellaneda sería el hombre más detestado de la ciudad caletense en estos momentos.

Los vecinos apoyan a “Pocha” Flores. FOTO: DAVID CAPITANELLI

La situación salió a la luz cuando el otro hijo de la mujer, Daniel Avellaneda, un conocido chef a nivel internacional que vive desde hace años en España, la visitó para pasar con ella la Navidad de 2024. La mujer le pidió ayuda, le dijo que no quería irse de la casa. José Avellaneda llevó a su mamá a una escribanía, la hizo firmar un supuesto papel para acceder a un plazo fijo, pero en realidad, la mujer terminó firmando un documento para autorizar la venta de la vivienda.

Qué dijo Aybar

La semana pasada, la jueza Rosa González fue hasta la casa de Pocha a tomarle la declaración, en un trabajo extrajudicial fuera de los estrados necesario, y le dio un mensaje de esperanza. “Rosita me dijo que me quede tranquila porque nadie me va a sacar de mi casa, que todo estaba encaminado y se iba a resolver”, señaló la mujer. La Justicia no va a desalojar, ya que consiguieron una medida cautelar de no innovar.

Daniel Aybar, es abogado y actual juez de Faltas de la ciudad de Caleta Olivia.

Por otro lado, el abogado de la familia, Daniel Aybar, habló con La Opinión Austral y contó que “Pocha” “reza mucho para que la Justicia se de cuenta que la hicieron firmar algo que nunca hubiera querido firmar”, y añadió que la anciana “no quiere que la corran de su casa”, ya que ella y su difunto esposo lograron tenerla a base de esfuerzo y mucho trabajo. Asimismo, Aybar manifestó que en esa propiedad, “Pocha” “guarda todos sus objetos y recuerdos de su hija fallecida y de su marido“.

Finalmente, este medio conoció que José Avellaneda habría sido visto en una cancha de pádel de la localidad de Comodoro Rivadavia, compartiendo una partida del deporte con otras personas. A través de redes sociales, una vecina compartió una foto del hombre y los comentarios no tardaron en llegar. “Se encuentra bien, fue a jugar al pádel porque estaba estresado” y “que de la cara ese infeliz, que termine preso”, fueron algunos de los comentarios más destacados de los que se hicieron en Facebook.