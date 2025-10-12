Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz quedó envuelta en una polémica recientemente. El diario La Opinión Austral conoció, a través de fuentes consultadas, que la Dirección General Regional Norte -ubicada en la localidad de Caleta Olivia- fue sometida a nuevos cambios en las autoridades. La información trascendió en las últimas horas, aunque no es oficial.

A mediados de diciembre del año pasado, el comisario mayor Cristian Cancinos fue designado como nuevo jefe de la Regional que, hasta ese momento, se encontraba a cargo del comisario mayor Cristian Davies. El subdirector que tomó posición junto con Cancinos fue el comisario mayor José Britos, quien había quedado como director de la institución.

Comisario mayor Cristian Cancinos.

De acuerdo a lo que informaron fuentes extraoficiales a este medio, Britos habría quedado como director y el comisario Gustavo Cerezo como subdirector. Los cambios habrían sido determinados luego de que Cancinos interviniera para evitar el secuestro de un rodado que era conducido por una menor de edad, hija de una empleada judicial.

Polémica desautorización

Un episodio de presunta desautorización al personal policial habría ocasionado la suspensión de Cancinos. Según fuentes internas, un patrullero realizaba recorridas preventivas en la zona de la costanera cuando un vehículo intentó evadir el control a alta velocidad. Tras una breve persecución, el automóvil fue interceptado en la avenida Eva Perón con cuatro ocupantes a bordo.

Al identificar a la conductora, los agentes constataron que se trataba de una menor que carecía de licencia de conducir y seguro obligatorio, informaron desde Pasa en Calafate, lo que incurrió en una clara infracción a las leyes de tránsito. Ante esta situación, y siguiendo el protocolo correspondiente, se solicitó la presencia de personal de Tránsito para proceder al secuestro del rodado.

Comisario mayor José Britos.

Sin embargo, el procedimiento se vio abruptamente interrumpido con la llegada de los padres de la joven: el padre, un reconocido deportista local, y la madre, quien se identificó como empleada judicial. Según la denuncia recibida, la mujer se habría presentado como funcionaria del Juzgado de Familia y, haciendo valer su posición, se negó a que el vehículo fuera secuestrado, argumentando su pertenencia al Poder Judicial.

La situación escaló rápidamente y generó un clima de tensión en el lugar. Minutos después, Cancinos se habría comunicado con los presentes y, tras una breve conversación, ordenó dejar sin efecto el procedimiento, contraviniendo las normas de tránsito y generando indignación entre los efectivos policiales y el personal de tránsito que participaban del operativo.

“Nos dejaron atados de pies y manos, desamparados en plena calle, mientras los jefes duermen calentitos en sus casas“, expresó con frustración uno de los agentes involucrados, lo que dejó en evidencia el malestar generalizado entre el personal subalterno, que se siente desprotegido y desautorizado por sus superiores.

“Los que realmente laburan, los que se cagan de frío, los que dan la cara ante la gente, son los que terminan desautorizados”, denuncian desde el norte provincial, evidenciando la profunda crisis interna que atraviesa la fuerza policial. El caso abre un nuevo interrogante sobre la transparencia y la equidad en la aplicación de la ley, y pone en tela de juicio la independencia de los poderes del Estado en la provincia.