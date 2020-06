Las amenazas del Roña Castro a la diputada Liliana Toro por la Ley Locomotora: "Te voy a hacer famosa"

La iniciativa fue presentada semanas atrás por el diputado José Luis Garrido, del espacio político SER. Con el nombre de "Ley Locomotora", el proyecto se basa en la figura del ex boxeador argentino y calentese, Jorge "Roña" Castro, y argumenta que es “una forma de agradecimiento no sólo a quien es el campeón más importante que tiene nuestra provincia, sino también una manera de incentivar a todos los futuros campeones que de seguro tendrá nuestro suelo”.

La intención de Garrido era que el texto fuera tratado en la sesión de este jueves. Sin embargo, la diputada por Caleta Olivia, Liliana Toro, se opuso a su avance por los antecedentes de Castro.

Según publicó La Opinión Austral en su edición impresa, el boxeador fue condenado por “homicidio culposo” al protagonizar un accidente en la ruta, cerca de Pico Truncado, en el que murió Zulma Duarte el 7 de julio de 1995. Además, en 2005 fue denunciado por abuso sexual contra una ex pareja.

"Te voy a hacer famosa"

Tras esa decisión, el ex púgil dedicó un posteo en su cuenta oficial de la red social Facebook a la diputada Toro. "Tenés que hacer las cosas que yo hago de corazón. No soy político como vos, que está sentada en una banca y decís cosas como las que dijiste", dijo Castro y aseguró conocer "desde chica".

"Sos una cara rota -continúa- la semana pasada me saludaste en la Cámara de Diputados y me dijiste 'hola Roña'", recordó y dijo no poder "creer que lo hayas parado. Todos los diputados de la provincia lo aprobaron y vos que sos de mi pueblo no lo aprobaste".

Para rematar, el boxeador opinó que los motivos de la legisladora son porque "seguro que querés fama. Si fama querés yo te voy hacer famosa. Espera el vuelto que voy a empezar hablar", lanzó en tono amenazador.