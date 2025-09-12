Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Juzgado Federal de Caleta Olivia procesó a una empleada del banco Nación, acusada de haber realizado extracciones indebidas en cuentas de cajas de ahorro de al menos siete clientes entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. El perjuicio económico total ascendería a 948.600 pesos. En el caso, interviene el fiscal federal de la Sede Fiscal Descentralizada de la localidad, Lucas Colla.

La denuncia inicial, presentada por la entidad bancaria, alertó sobre “actitudes y accionar sospechoso” de una de sus empleadas. La investigación reveló que la mujer realizó extracciones en cuentas de clientes “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio. Los videos de seguridad del banco fueron clave para la investigación, ya que en las imágenes se observa a la empleada retirando el dinero y guardándolo en su cuaderno o billetera.

Juzgado Federal de Caleta Olivia.

Inicialmente, la imputada intentó llegar a un acuerdo de conciliación con el banco, ofreciendo una reparación de tres millones de pesos. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) se opuso al acuerdo y argumentó que al tratarse de una trabajadora de un banco público debía considerarse funcionaria pública, y que los delitos contra la administración requieren ser investigados y sancionados. El juzgado homologó el acuerdo, pero la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa decisión, dándole la razón a la fiscalía.

Asimismo, Colla consideró que la decisión se basó en una “valoración discrecional, fragmentada y selectiva de la prueba producida y de la ley aplicable”. Además, el fiscal de la ciudad de El Gorosito sostuvo que la resolución no analizó lo planteado, sino que aprobó el acuerdo “en clara contraposición a los lineamientos legales establecidos para los casos de corrupción“.

Finalmente, el juez federal Claudio Vázquez resolvió procesar a la mujer por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público, imponiéndole además un embargo de cinco millones de pesos. El magistrado argumentó que quedó demostrado que la empleada se aprovechó de su posición y de la relación de confianza que la unía con sus compañeros de trabajo.

Domingo López habló con LOA. (FOTO: TAMARA CHAILE/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Veterano estafado

Al margen de esto, es necesario hacer hincapié en un caso que publicó el diario La Opinión Austral en el mes de mayo del corriente año. Se trata de la estafa sufrida por el maestro mayor de obras jubilado y veterano de guerra Domingo López, quien se acercó a la redacción de zona norte y denunció que fue al cajero del banco Nación el 21 de marzo para cobrar su sueldo. Sin embargo, el cajero le reflejó que en su cuenta solamente tenía $591,90.

“Quiero saber a quien le pagaron mi sueldo, necesito ayuda para que alguien se haga cargo”, le comentó en ese entonces el hombre de 80 años a este medio, fiel creyente que desde la entidad bancaria hicieron la trasferencia de su sueldo. El hombre había reclamado en Atención al Cliente de Caleta Olivia y había accedido a varias audiencia con el banco para resolver su situación. Sin embargo, hasta el momento sigue a la espera de saber que fue lo que realmente pasó con su dinero y de una solución definitiva.