Protesta provocó la suspensión de la sesión del Concejo Deliberante

Dentro del grupo de personas que se congregó fuera del centro vecinal hubo un mix de reclamos. Si bien los concejales comenzaron la sesión con normalidad, sufrieron varias interrupciones que los obligó a ir a cuarto intermedio. La Policía debió forcejear con algunos de los manifestantes que intentaron voltear la valla para ingresar al predio de la Vecinal.

Había un grupo de trabajadores enojado porque se les retuvo el sueldo por no haberse censado. Algo que ya había advertido el Municipio que pasaría si no participaban del relevamiento dispuesto. A ellos se sumó otro grupo formado por parte de los ex contratados de la gestión anterior, cuyos convenios no les fueron renovados. Y apareció un tercero, más chico, afirmando que se les había prometido ingresos durante la campaña y no se les cumplió.

La situación ya venía caldeada a comienzos de esta semana con un grupo de mujeres que se habían encadenado fuera del edificio municipal.

También se sumaron beneficiarios de planes y cooperativas que pedían entrar a la planta de contratados