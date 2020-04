Qué recomiendan en Hospital Zonal a personas con discapacidad que necesiten salir

El lunes, el Gobierno Nacional dispuso el listado de las nuevas excepciones y actividades esenciales, dentro de ellas se encuentra la circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.

Podrán salir a la vía pública, con un único acompañante, ya sea un familiar o un conviviente, en el caso de necesitarlos. Podrán realizar paseos breves, a no más de 500 metros de su residencia.

En tales casos, las personas asistidas y su acompañante deberán portar sus respectivos DNI y el Certificado Único de Discapacidad o la prescripción médica donde se indique el diagnóstico y la necesidad de salidas.

En diálogo con La Opinión Zona Norte, la licenciada en Trabajo Social Claudia Villagrán, dependiente del área de Discapacidad del Hospital Zonal, aclaró: “La persona discapacitada para circular, en el caso de ser necesario solamente, debe tener el certificado de discapacidad, fotocopia del documento y fotocopia del DNI de la persona que lo acompaña. Estamos recomendando salir sólo en el caso de que sea necesario, ya sea por una terapia o una consulta médica, y si es por esparcimiento, que sea en un radio cerca del domicilio”.

En cuanto a las personas que no tengan el CUD (Certificado Único de Discapacidad), puntualizó: “En el caso de las personas que no tienen el CUD, ya sea que tengan alguna complicación de salud, no están encuadradas dentro de lo que es discapacidad, se les está solicitando que tengan una certificación de su médico tratante y la misma documentación, documento de identidad de la persona afectada de salud y el documento de la persona que lo acompaña”.

Cabe destacar que los certificados de discapacidad todavía rigen a pesar de haberse vencido en cuarentena, tienen una vigencia por 90 días.

La licenciada también comentó a este medio que las personas con discapacidad mental son las que más prioridad tienen. “Todos se ven afectados, hablamos de Autismo, Asperger, entre otras. Las más complicadas como psicosis también”.