Un confuso episodio de robo en una vivienda de Caleta Olivia generó una ola de sospechas sobre el cuidador de la propiedad, un joven de 23 años. El dueño de la casa, Luis, relató a Canal 2 los detalles del caso, que incluyen una novia policía, inconsistencias y la sospechosa tardanza en denunciar el hecho.

Según el hombre, actualmente se encuentra en Córdoba cuidando de su hijo. De ese modo, tomó la decisión de dejar a un amigo de su hijo menor al cuidado de su propiedad de la localidad de El Gorosito. El sábado por la mañana, el joven lo llamó para informarle que la casa había sido robada, que lo habían atado, golpeado y que los ladrones habían entrado por el techo.

Sin embargo, desde el principio, el relato estuvo plagado de inconsistencias. Luis dijo que el cuidador mencionó que su novia, supuestamente policía y que había sido lesionada por los delincuentes, no podía ser atendida en una salita caletense y que se dirigían a Comodoro Rivadavia. Esto generó dudas, ya que, si la novia era policía y había sido víctima de un asalto, lo lógico sería que la atendieran de inmediato.

Además, Luis se extrañó de que el joven no hubiera denunciado el robo a la policía. Fue el hijo del hombre quien, al notar las cámaras de seguridad desconectadas, alertó a las autoridades. La Policía de Santa Cruz desmintió el hecho, según había publicado La Opinión Austral.

Al llegar a la casa, el hijo de Luis encontró la puerta forzada con un martillo que estaba guardado en el quincho. Otro detalle que llamó la atención fue la muerte de la gata, mientras que la perra, que también se encontraba en la casa, no sufrió daños.

Finalmente, policía detuvo al cuidador, quien ahora es el principal sospechoso del robo. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar si el joven de 23 años contó con la complicidad de otras personas, incluyendo su novia policía.