En la noche del 25 de septiembre, es decir el jueves anterior, el personal de la Policía de Santa Cruz de la localidad de Caleta Olivia detuvo a E.D.L, un hombre de 32 años, por amenazar con un arma blanca a M.N.V, un joven de 20 años, en las inmediaciones del kiosco “Gulp!”, que se encuentra ubicado en la intersección de la avenida San Martín y la calle 9 de Julio. Ese lugar fue noticia el mismo día por un rodado que subió a un boulevard y chocó contra un ábol, tras esquivar a otro rodado con el que iba a impactar.

Según el reporte policial al que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, un transeúnte, que se identificó ante la fuerza de seguridad como JRV, alertó a los oficiales de la Comisaría Primera, que su hijo, el damnificado antes mencionado, había tenido un altercado con un hombre que intentó agredirlo físicamente con un arma blanca. El joven logró defenderse, y el agresor huyó hacia la heladería “Aloha”, situada en la calle 9 de Julio al 37, a media cuadra del lugar del hecho.

De este modo, el oficial de servicio de la dependencia policial antes indicada acudió al lugar de manera inmediata y corroboró que el presunto agresor se encontraba en el interior del negocio. Con la colaboración del encargado de la heladería, un joven que dijo llamarse L.J.H y tener 22 años, se localizó al denunciado en el área de depósito del local, econdido, a sabiendas de que los efectivos policiales iban a buscarlo tras la advertencia del padre del damnificado. El hombre quedó aprehendido.

Además del testimonio brindado por parte del denunciante y su papá, el encargado de la heladería también denunció ante los uniformados haber sido amenazado por E.D.L. El empleado de comercio manifestó que el violento ingresó al área de depósito del negocio y lo amenazó verbalmente , con el fin de poder ocultarse y evitar ser detenido por las autoridades caletenses. Sin embargo, fue aprehendido por intento de agresión física con arma, examinado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y quedó alojado en la Seccional Primera.

Cabe destacar que este incidente se suma a una creciente ola de hechos delictivos y de inseguridad que vienen ocurriendo en los últimos días y causan una profunda preocupación entre los vecinos de Caleta Olivia por la desprotección en la ciudad. En las últimas semanas, se han registrado varios hechos delictivos que han generado alarma en la comunidad, quienes demandan mayor presencia policial y medidas para prevenir la violencia en las calles céntricas y en los barrios.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que la secretaría penal de turno, doctora Libia Aguiar, informó que el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 dispuso que, previo a cumplir con los plazos legales de detención, el agresor en cuestión establezca domicilio ante la Justicia y sea notificado de una prohibición de acercamiento, comunicación y contacto por 180 días, a no más de 500 metros de distancia del damnificado, el comerciante, sus familiares y los lugares donde se encuentren. Tras cumplir con estos requisitos, el hombre recuperó su libertad.