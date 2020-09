ADOSAC Caleta Olivia reclama por sueldos atrasados a 40 docentes

La seccional ADOSAC Caleta Olivia reclama que se abonen los sueldos a cerca de 40 docentes de dicha ciudad que no perciben sus haberes desde marzo por razones de burocracia administrativa.

El secretario de Prensa de la delegación local, Roberto Ochoa, exigió además que el Consejo de Educación Provincial adelante las paritarias, las cuales están previstas para el 28 de septiembre.

“Queremos que la discusión sea antes para poder concertar y resolver los problemas laborales y salariales”, dijo en declaraciones a La Opinión Zona Norte. Recordó que el gremio también solicitó ese adelanto por nota. Además del aumento, quieren debatir el teletrabajo educativo.

“La inflación se ha disparado de una manera brutal y los aumentos obtenidos a lo largo de este año fueron sobrepasados”, consideró, recordando que el aumento a los docentes fue del 15 por ciento durante este año y que no hubo ninguna otra oferta.

Sobre el caso de los maestros primarios y profesores de escuelas secundarias que no cobran sus haberes de marzo, explicó que se trata de 40 afiliados que hicieron todos los papeles ese mes y sus trámites no prosperaron. “Hay casos de compañeros que tomaron horas en ese mes y no las están cobrando. En algunos casos es el cien por ciento de los sueldos, en otros casos es parte de los mismos”, explicó. Dijo que todos los docentes afectados hicieron el “alta” en Supervisión Zonal y que luego fueron enviados a Río Gallegos. Pero reprochó que antes esos trámites se cargaban en la delegación administrativa local, que estaba en las oficinas de la Escuela Provincial N° 29. Por eso también reclamó que se reactive la oficina administrativa de esta ciudad.

“Porque ellos, en el Consejo, centralizan todo y después no resuelven la situación del interior, y parece que reciben papeles de Caleta, los tiran y no les importa”, agregó.

“En épocas de inflación, que haya compañeros a quienes se les deban seis meses de sueldo... son arriba de cien mil pesos, en muchos casos. Con esto, el Estado está jugando con la plata, que ni siquiera la entregará a valores actualizados”, expresó