Un operativo de control rutinario terminó con un hallazgo clave para la Justicia de Chubut. Personal de la División de Investigaciones de Caleta Olivia localizó y secuestró un vehículo que presentaba un pedido vigente por una causa de estafa en Comodoro Rivadavia. El rodado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.

La tarde del viernes, alrededor de las 19:45, efectivos de la DDI dependiente del Departamento Delito Organizado Zona Norte realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones del barrio Jardín de Caleta Olivia.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, en ese marco, identificaron un Ford Fiesta que despertó sospechas durante la verificación de rutina. Al consultar la base de datos, constataron que el automóvil tenía un pedido activo de secuestro solicitado por la División Sustracción Automotor de Comodoro Rivadavia.

El hallazgo motivó la inmediata intervención de la fuerza, que dispuso el secuestro del rodado y notificó a la Justicia chubutense, en cuya jurisdicción se investiga un hecho de estafa en el que estaría involucrado. Según se indicó, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia ya tomó conocimiento de la medida y continuará con las diligencias necesarias para avanzar en la causa.

Este tipo de procedimientos no son aislados en la zona norte de Santa Cruz, donde el tránsito constante de vehículos entre provincias suele exponer maniobras delictivas vinculadas al mercado automotor. Las estafas con autos, que incluyen desde documentación adulterada hasta la compra y venta irregular de unidades con medidas judiciales vigentes, afectan tanto a particulares como a concesionarias, dejando en muchos casos a las víctimas con graves pérdidas económicas.