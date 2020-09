Red Patagonia Viva lanza capacitación de prevención de violencia intrafamiliar

Red Patagonia Viva se encuentra trabajando en una nueva capacitación destinada al público en general para la gente que sea mayor de 18 años.

Se trata de “Herramientas de abordaje de diferentes violencias en el ámbito familiar”, que es un curso virtual que tendrá una duración de dos meses y consta de ocho módulos. Comenzará el próximo sábado, 12 de septiembre, de 09 a 12 horas.

La psicopedagoga Cristina Villagra, junto a la secretaria de la capacitación Fabiana Cáceres y el operador social Martín Gonzalez, recibieron a La Opinión Zona Norte para comentar acerca del curso.

“Esta capacitación está abierta a todos, nos ha pasado de que las personas que asistieron al curso presencial en años anteriores han sufrido violencia. Es una oportunidad de hacer un click y esto no hay que naturalizarlo. Se pueden generar actividades que den lugar al trabajo de prevención para enriquecer a todas las áreas donde van las denuncias de violencia”, apuntó Villagra.

Para más información, pueden contactarse al: 297-4247217 o a través del mail: capacitafundapatagoniaviva@gmail.com.

Trabajos en pandemia

La Red Patagonia Viva se encuentra orientada a reducir los índices de violencia en todas sus formas, con perspectiva de género.

En el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus, la Red de Mujeres, Varones y Niños tuvo que ser suspendida y se encuentran realizando un seguimiento de aquellas mujeres que han estado en la red antes de que se iniciara la pandemia. “Si nosotros no recibimos ningún caso desde el juzgado, no podemos intervenir”, comentó Fabiana Cáceres.

Cabe destacar que las redes trabajan de manera independiente, pero en conjunto y con un fin en común: erradicar la violencia en la sociedad.

“El 90% de los varones viene del juzgado. Muchos vienen complicados, inicialmente hay resistencia a participar en esta red. No justificamos lo que hacen, les brindamos herramientas para que recapaciten. La premisa del varón muchas veces es el trabajo y estar en la casa ha generado muchas tensiones. Participé en un curso y decían que incrementó la violencia y el abuso en pandemia. No es fácil si entre familia no tienen mucha relación, muchas veces se atacan”, comentaron los integrantes de la fundación