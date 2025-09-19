Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la madrugada del viernes 19 de septiembre, el personal que se encontraba cumpliendo el horario de guardia en las instalaciones de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia respondió a un llamado del SAE 911 por un robo en la carnicería “San Javier”, que se encuentra ubicada en la intersección de la avenida Lisandro de la Torre y avenida del Trabajo.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con un joven de 25 años, ex empleado del local, quien manifestó haber dado aviso al 911 tras percatarse de un daño en el cristal de una de las ventanas. El hombre relató que, al circular por el exterior del local, caminando, observó que autores ignorados habían roto el cristal y sustraído una caja registradora negra, por lo que decidió dar aviso a la fuerza de seguridad.

Inmediatamente, se realizó un amplio rastrillaje en las inmediaciones en busca de los presuntos autores del hecho u otro elemento de interés para la presente causa. En ese marco, los efectivos policiales lograron localizar la caja registradora, que estaba abierta, vacía y con el cable de conexión dañado. El elemento fue secuestrado por personal del Gabinete Criminalístico de la ciudad caletense.

Finalmente, las autoridades policiales no lograron contactar al propietario del local comercial en el momento de la intervención, alrededor de las 04:10 horas de la madrugada, por lo que se implantó una consigna policial en la parte externa del mismo. El Juzgado de Instrucción Penal N° 2, que se encuentra de turno actualmente, quedó a cargo de la presente investigación.

El hecho ocurrió en la carnicería “San Javier”. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Preocupación

Tan solo en este semana, hubo delitos en al menos tres locales. A horas de la noche del martes 16, la propietaria del comercio “Dekosas”, situado en la calle Damevin, realizó una denuncia en la Seccional Primera debido a que tres mujeres habían ingresado y hurtado un vaso térmico marca Stanley color verde militar, un vaso térmico sin marca color negro con detalles de brillos, un auto mate color rojo de marca no recordada y varios juguetes con figura de capibara.

Por otro lado, durante la mañana del miércoles 17, tres jóvenes cometieron un hurto en la tienda de indumentaria masculina y femenina “La Ibérica”, que se encuentra en la intersección de la avenida San Martín y la calle 9 de Julio. Según el relato de la empleada del local, que habló brevemente con El Caletense, los sospechosos actuaron de manera rápida, sorpresiva y se llevaron un pilón de remeras que estaban a la venta en el local.

Finalmente, es necesario destacar que uno de los casos terminó en allanamientos y en la recuperación de los elementos sustraídos, de acuerdo a lo que informaron fuentes de la División de Investigaciones (DDI) a la Opinión Austral. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en domicilios ubicados en los barrios Rotary 23, 17 de Octubre y Esperanza, donde secuestraron vasos, termos, los juguetes en cuestión y un arma de fuego. En las tareas participó personal de Fuerzas Especiales Zona Norte, Comando de Patrullas y Cuerpo de Infantería.