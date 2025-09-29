Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una investigación de semanas derivó en un amplio operativo policial con cinco allanamientos en simultáneo que se desarrollaron este lunes por la mañana en Caleta Olivia y Pico Truncado. Como resultado, cinco personas quedaron a disposición de la Justicia, tras ser vinculadas a un violento hecho de robo que, días atrás, había sacudido a la comunidad truncadense.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, el caso se remonta a un episodio ocurrido en la vía pública, cuando un hombre fue interceptado, amenazado y agredido físicamente por un grupo de individuos que, incluso, efectuaron disparos de arma de fuego contra él. Aunque no resultó herido, la gravedad del ataque aceleró la investigación y puso en marcha a distintas unidades de la Policía de Santa Cruz, en coordinación con el Ministerio de Seguridad provincial.

Con la intervención del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, a cargo de Leonardo Cimini, se llevaron adelante los procedimientos en distintos barrios de ambas localidades. Los resultados fueron significativos: se secuestraron nueve teléfonos celulares, veintinueve municiones, un auto marca Peugeot y vestimenta que tendría relación directa con el violento hecho investigado.

En uno de los domicilios, los efectivos descubrieron un vivero de marihuana cuidadosamente montado, donde se hallaron catorce plantas de marihuana, dinero en efectivo y elementos destinados al corte y fraccionamiento de la sustancia. El hallazgo amplía el alcance de la causa, ya que introduce la posible vinculación de los sospechosos con el narcotráfico, un problema que en los últimos años preocupa cada vez más a las autoridades locales y provinciales.

Según pudo saber este diario, en paralelo, en Caleta Olivia, la policía constató que uno de los jóvenes aprehendidos, de 27 años, tenía pedido de captura vigente. Además, se incautaron herramientas y una bicicleta que estarían relacionadas con otros hechos delictivos ocurridos en esa ciudad.

El operativo requirió un importante despliegue de recursos y personal, con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Infantería, el Comando de Patrulla, la División de Investigaciones (DDI) y las comisarías locales. La coordinación entre estas áreas permitió que los allanamientos se desarrollaran en simultáneo y sin incidentes, lo que fue destacado por las autoridades como un ejemplo de trabajo articulado frente al delito organizado.