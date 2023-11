Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Hace menos de dos semanas, ladrones robaron dos computadoras en distintas oportunidades de la sede de una empresa nacional, la Tarjeta Naranja. El fin de semana pasado le tocó al Juzgado Municipal de Faltas de la localidad de Caleta Olivia, cuyo edificio se encuentra ubicado en la intersección de la calle Mitre y avenida Antártida Argentina del barrio Gobernador Gregores.

El diario La Opinión Zona Norte pudo conocer que la denuncia se realizó en las instalaciones de la Comisaría Segunda, alrededor de las 14:30 horas. Resulta que la empleada de seguridad del lugar, una mujer llamada María de 54 años de edad, ingresó al establecimiento y constató que delincuentes provocaron daños en los ventanales de la parte del frontal y se llevaron tres monitores de computadora.

En ese momento, en el edificio tendría que haber una persona de seguridad que aparentemente no cumplió con su turno. No se sabe si esa persona faltó a cubrir su horario de trabajo o si estaba en el lugar en el momento que fue cometido el hecho delictivo. Eso es algo que deberá determinar la justicia a través de los trabajos que realiza el personal de la División de Investigaciones.

El juez Daniel Aybar habló sobre la situación y comentó que los ladrones sustrajeron los tres monitores led de pantalla plana, un CPU, varios mouse y teclados. Manifestó que los monitores tienen un precio que ronda alrededor de los $200,000 y dijo que el robo sería casi millonario. “Este es un daño que le hacen al Estado, el Estado va a tener que reponer estas herramientas de trabajo”.

Asimismo, mencionó que es la tercera vez que ocurre un hecho de esta semejanza en el transcurso del año 2023. “La situación habría ocurrido entre la noche del lunes y las horas de la madrugada del domingo, yo me enteré a las 14 horas, cuándo me llama por teléfono la persona que trabaja en vigilancia a partir de ese horario y me informa que cuando llegó encontró los vidrios rotos”, agregó.

Los delincuentes habrían entrado por una ventana frontal, por una rotura de alrededor de 23 cm de ancho, por lo que se presume que el malhechor que ingresó es una persona con textura delgada. Una vez que estuvieron en el interior del edificio entraron a las oficinas y robaron las herramientas de trabajo. Por lo pronto se cree que se trató de un solo ladrón, aunque podrían haber sido más personas.

“Eso o antes habían atentado contra mi oficina personal, arrojaron una piedra de gran tamaño, no sabemos si fue en términos de amenaza o un acto de bronca contra el juzgado, eso lo desconocemos; sabemos que hay una cámara de seguridad en una casa vecina que seguramente va a ser solicitada por la policía, ese modo se va a saber si se trató de una o más personas”, añadió.

Al cierre, Aybar comentó qué van a dejar todo en las manos de la policía de la justicia santacruceña. “Lo único que esperamos es que puedan encontrar a las personas responsables de este daño que se enteramente al estado”, finalizó, en comentarios vertidos a Canal 2. La Opinión Zona Norte supo que en el lugar Se realizaron las diligencias de rubor conjuntamente con personal del Gabinete Criminalístico y se dio intervención a la División de Investigaciones.