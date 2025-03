Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Yo también tengo derecho a defenderme, por más que sea el sorete más grande de Caleta Olivia”, dijo el ex candidato a concejal, José Avellaneda, a través de un video que compartió con medios de comunicación, tras el revuelo que causó la denuncia por haber estafado a su mamá, María Isabel “Pocha” Flores con la venta de su casa. José de defendió diciendo que no existió fraude y le pidió perdón a la madre, la docente jubilada de 87 años.

Asimismo, continuó diciendo: “Lamento muchísimo que todo esto haya pasado así y que no hayamos podido resolver ciertas cuestiones de manera familiar como debe ser, con diálogo, yo principalmente no supe encaminar las cosas en este último tiempo para que mi madre estuviera tranquila; es una situación que ella no debió pasar y lamento la exposición que tuvo, ella nunca se iba a ir de la casa ni nada por el estilo, no se va a ir y va a estar ahí hasta el último día de su vida, que ojalá sea dentro de muchísimo tiempo”, mencionó.

Los vecinos apoyan a “Pocha” Flores. FOTO: DAVID CAPITANELLI

“No tuve la adultez y madurez necesaria para zanjar diferencias en la relación y para no mezclar las cosas, lo que a mí me pasaba, con mi hermano Daniel Avellaneda (el chef internacional que realizó la denuncia en la Justicia, luego de que su madre le dijera que no se quería ir de la casa). No soy una víctima, ni soy el Papa Francisco, pero tampoco soy una m***“, dijo, y añadió que no busca que la gente se conmueva por sus palabras, simplemente consideró que tenía que dar la cara y hablar sobre el tema que tomó repercusión a nivel nacional.

En relación a su madre, manifestó que lamenta “profundamente” que haya “tenido que pasar toda esta situación y exposición“, ya que no se lo merecía y, solo por eso, le pidió perdón. “Ojalá de corazón y sinceramente podamos volver a hablar“ dijo con la voz quebrada, a punto del llanto, y agregó “ojalá pueda pasar y con vos también hermano Daniel, y si no es así será porque Dios considera que no tiene que ser”. “Pocha” había dicho que José estaba muerto para ella.

El acusado José Avellaneda, la madre María Isabel Flores y el hermano denunciante Daniel Avellaneda.

Por otro lado, José apuntó contra el abogado Daniel Aybar y manifestó que “te hiciste un picnic, un festín conmigo“. “No te voy a decir doctor porque te conozco hace mil años, lamento que más allá del rol que tenés como patrocinante de mi hermano, hayas dicho cosas que no eran realidad, y aplaudo que hayas podido mostrar tus dotes de abogado, ya que quizás como juez de Faltas no podes”, dijo, e insistió en que “sabías muy bien dónde vivo y con quién estaba”.

Finalmente, José declaró ante la cámara frontal de su celular: “Lo único que me interesa es que todo esto se resuelva lo más pronto posible y se aclare donde corresponde, en la Justicia, cuando sea el momento y cuando la Justicia así lo disponga me haré presente de la forma que corresponde para aclarar toda esta situación”. “Como así lo va a hacer mucha otra gente que ha participado y van a tener que decir las cosas cómo se realizaron, de manera legal y en buena fe“.