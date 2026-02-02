Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Estuve a nada de perder la movilidad y la sensibilidad. Los médicos me dijeron que tuve suerte“, contó Joaquín Molina, el joven de 28 años de edad que fue embestido por un rodado que luego se dio a la fuga y lo abandonó a su suerte en una intersección de la localidad de Caleta Olivia. La familia organiza una venta de empanadas para el próximo domingo 8 de febrero, dado a que necesitan recaudar dinero para el tratamiento de la víctima.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, a través de la Policía de Santa Cruz, la situación fue alertada al personal que se encontraba cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la Comisaría Tercera alrededor de las 15:30 horas. La escena había sido modificada por vecinos que retiraron la moto del camino, lo que impidió determinar bien cómo habría sido el accidente.

Cuando los uniformados se acercaron hasta el cruce de la avenida Antártida Argentina y la calle Jauregui, encontraron a una gran cantidad de personas que estaban rodeando a un hombre que se encontraba tendido en el suelo. Las personas manifestaron que un rodado de la marca Peugeot y de color rojo atropelló al joven violentamente y luego se dio a la fuga del lugar, sin detenerse ni por un instante.

Con fractura de vértebras

En el momento del accidente, Joaquín se encontraba trabajando como delivery con una moto, e iba circulando por la avenida cuando fue colisionado. El conductor lo dejó solo a su suerte y se dio a la fuga a toda velocidad. Ante la escena dramática del joven gritando de dolor en la calle, varios vecinos lo asistieron y se comunicaron con los uniformados de la Seccional antes mencionada.

El joven salió despedido y golpeó su columna contra el cordón, por lo cual sufrió la fractura de cuatro vértebras. Su estado anímico es igual desde el viernes que lo atropellaron, no puede caminar, pasa sus días en la cama y no cuenta con cobertura médica para afrontar el tratamiento que necesita. El caso causó una fuerte repercusión en la comunidad caletense y llevó a su familia a organizar una venta de empanadas.

Cabe destacar que la misma será el próximo domingo 8 de febrero. Se trata de empanadas de carne que serán vendidas a 6 mil pesos por media docena y 12 mil la docena completa. Los pedidos pueden realizarse al número 2974707242 que es de una joven llamada Josefina. La venta es con el fin de que Joaquín pueda recaudar fondos para mejorar su presente estado de salud y continuar con su vida.

Se entregó el conductor

Finalmente, La Opinión Austral conoció a través de la Dirección General Regional Norte actualizaciones sobre la búsqueda del conductor responsable del accidente que causó conmoción en la localidad. “Se hizo presente en la dependencia de Policía, quedó a disposición de la Justicia y se le secuestró el auto“, informaron a este medio. En el caso intervino el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, que se encuentra a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.