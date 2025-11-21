Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un vecino de 34 años se presentó en las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia y realizó una denunció por una situación de hurto que ocurrió afuera de su casa, ubicada sobre la calle René Favarolo del barrio 3 de Febrero. El hecho ocurrió a horas de la madrugada de este viernes 21 de noviembre del corriente año.
De acuerdo a lo que explicó el damnificado a los uniformados, se encontraba en el exterior de su domicilio, había dejado su celular Samsung A04 apoyado sobre el paredón de la vivienda, y lo dejó olvidado al ingresar por un momento a su casa. En ese momento, un transeúnte que pasaba caminando ocasionalmente por la calle lo agarró y se lo llevó.
