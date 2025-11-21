Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de 34 años se presentó en las instalaciones de la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia y realizó una denunció por una situación de hurto que ocurrió afuera de su casa, ubicada sobre la calle René Favarolo del barrio 3 de Febrero. El hecho ocurrió a horas de la madrugada de este viernes 21 de noviembre del corriente año.

De acuerdo a lo que explicó el damnificado a los uniformados, se encontraba en el exterior de su domicilio, había dejado su celular Samsung A04 apoyado sobre el paredón de la vivienda, y lo dejó olvidado al ingresar por un momento a su casa. En ese momento, un transeúnte que pasaba caminando ocasionalmente por la calle lo agarró y se lo llevó.