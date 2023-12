Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino del Barrio Rotary 23 de Caleta Olivia sufrió un ataque incendiario en su camioneta, que estaba estacionada en la calle Emilio Arce y Mouesca, frente a su vivienda que también era su taller mecánico. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy, cerca de las 02:20 horas, y fue alertado por la Comisaría Quinta a la División Cuartel Decimosexta, que se hizo presente en el lugar con una dotación de tres efectivos.

Los bomberos lograron controlar el fuego con una línea de 38mm, pero no pudieron evitar que el rodado sufriera daños importantes, así como también parte de la fachada de la casa. Según las primeras investigaciones, el incendio habría sido provocado por el rociado de algún líquido combustible acelerante de incendio, que dejó marcas en la puerta lateral derecha del vehículo, lado de pasajeros.

El propietario de la camioneta, un hombre mayor de edad, declaró que el vehículo funcionaba normalmente y no tenía ningún problema mecánico. Además, dijo no tener enemigos ni sospechas de quién podría haber cometido el hecho. No se registraron heridos, solo pérdidas materiales.

La policía aseguró el perímetro y realizó las pericias correspondientes, en forma conjunta con personal del gabinete de criminalístico local. Se informó lo sucedido al magistrado interviniente, quien dispuso las medidas pertinentes para dar con los responsables del hecho. Se trata de un incendio presuntamente intencional, que podría estar relacionado con algún tipo de venganza o ajuste de cuentas.