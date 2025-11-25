Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dos amigos de 20 años –F.G.M. y E.M.R.– fueron atropellados cuando cruzaban una rotonda de la localidad de Caleta Olivia y abandonados a su suerte. El conductor del rodado se dio a la fuga luego del cometer el hecho y los jóvenes fueron asistidos por vecinos de la zona. La situación tuvo lugar luego de las 23 horas del lunes 24 de noviembre en la intersección de la avenida Mitre y calle Berezoski, justo al frente de la “Cochería San José”. La Opinión Austral conoció que el responsable se presentó en una dependencia policial.

Según la información a la que tuvo acceso este medio, el incidente ocurrió precisamente a las 23:30 horas en la zona céntrica de la ciudad caletense, frente a una casa funeraria muy conocida. El sistema de emergencias 911 recibió el aviso sobre dos personas que habían sido atropelladas por un automóvil. Fueron los mismo vecinos de la zona quienes informaron la situación y solicitaron la intervención urgente de personal médico y de la Policía de Santa Cruz.

Al arribar al lugar el personal de la Comisaría Segunda, se confirmó la presencia de los dos jóvenes afectados, quienes fueron auxiliados inicialmente por un grupo de personas que se encontraban en la cochería en el momento del impacto y acudieron a ellos tras escuchar los gritos de ayuda. Tras solicitar la presencia de personal sanitario, una ambulancia trasladó a ambos heridos.

El otro joven lesionado por el impacto. FOTO: ECOS DEL SUR.

Mediante entrevista con uno de los damnificados, se estableció que él y su acompañante se encontraban caminando y cruzando la calle Berezoski cuando fueron impactados por un vehículo cuyas características no pudo precisar, dado que el conductor continuó su marcha a toda velocidad por la avenida indicada antes.

El examen médico posterior determinó que uno de los jóvenes sufrió una fractura de tibia y peroné en la pierna izquierda, y se encuentra internado en sala común del Hospital Zonal. Mientras el otro afectado se encuentra internado en terapia intensiva, por lo cual no está en condiciones de prestar declaración formal.

Paralelamente, se entrevistó a vecinos de la zona, quienes manifestaron no haber visto ni escuchado nada relacionado con el siniestro, aunque ambos poseen cámaras de seguridad en sus domicilios. Personal de la División Accidentología Vial y de la División de Investigaciones (DDI) se abocaron a las tareas de rigor en el lugar, incluyendo el relevamiento de las cámaras con el objetivo de identificar al vehículo y al responsable de la fuga.

Finalmente, fuentes de la Dirección General Regional Norte -ubicada en la localidad de Caleta Olivia- le confirmaron a La Opinión Austral que el conductor responsable del hecho se presentó de manera espontánea este martes a horas de la mañana en las instalaciones de la dependencia policial antes mencionada y fijó domicilio a disposición de la sede judicial interviniente, es decir el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la ciudad caletense.