Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Franco Nahuel Marcial, de 18 años, se encuentra internado en grave estado tras ser baleado en la cabeza en un confuso episodio ocurrido en la intersección de las calles Quijote Novelia y Prefectura Naval del barrio 17 de Octubre de la localidad de Caleta Olivia. El hecho causó una profunda conmoción en la sociedad. Las autoridades se encuentran trabajando y es inminente que se lleven a cabo allanamientos en búsqueda de los involucrados.

Según informaron fuentes policiales al diario La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de las 21:30 horas del domingo pasado, cuando una llamada al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona del populoso barrio. Al llegar al lugar, los efectivos policiales no encontraron indicios de disparos. Sin embargo, minutos después, una mujer detuvo el móvil policial y les informó que un joven había sido baleado en la intersección de las calles mencionadas.

Hospital Zonal de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Al llegar al lugar indicado, los agentes de la Comisaría Tercera encontraron a Marcial tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza. De inmediato, se solicitó la presencia de personal médico, quienes trasladaron al joven al Hospital Zonal. Según el parte médico, el joven presenta una herida perforante por proyectil de arma de fuego con orificio de salida, siendo su estado de salud considerado “grave“. Por el momento sigue internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

Efectivos del Gabinete Criminalístico y de la División de Investigaciones se encuentran trabajando en relación al hecho. Si bien la Policía desplegó un amplio operativo en la zona para dar con los responsables del ataque, no los hallaron. Las tareas investigativa tuvieron un avance gracias al testimonio de uno de los amigos de Marcial, que se encontraba junto a él. Se espera que, al cierre de esta edición, se den a conocer nuevas medidas judiciales en relación a la búsqueda de los involucrados.

Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Por otro lado, La Opinión Austral conoció que en las redes sociales se dieron a conocer mensajes por parte del círculo íntimo del damnificado. La pareja, que decidió mantenerse en el anonimato, pidió una cadena de oración por el joven que “esta luchando por su vida y solo un milagro lo puede salvar“; asimismo, su cuñada, Brisa, le pidió a Marcial “metele pata que sos fuerte y de esta salimos victoriosos”; finalmente, la prima del chico, Karen reforzó el pedido de cadena de oración y escribió “primo, te pido que luches, que despiertes y no nos dejes“.

Finalmente, la comunidad de la ciudad de El Gorosito se unió al pedido de oraciones a través de Facebook. Muchos compartieron las publicaciones de la novia, cuñada y prima, además de las notas de medios locales, y lamentaron la situación que está ocurriendo. A la fecha, la localidad caletense fue escenario del asesinato de Roberto Argel, en febrero; el femicidio de Antonella Aybar, en mayo; y el crimen del ciudadano paraguayo Jorge Brunaga Ojeda, en octubre.