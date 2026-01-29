Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 29 de enero del año 2026 se retomaron los rastrillajes en la zona de descampado que se encuentra ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario de la localidad de Caleta Olivia. Todo comenzó el pasado miércoles 21, cuando una runner encontró una mano en descomposición y avisó a la Policía de Santa Cruz. La situación causó una fuerte repercusión en la comunidad.

Tras esa primera intervención del personal de la Comisaría Cuarta y la recolección del resto por parte de personal de la Morgue Judicial, los uniformados llevaron a cabo nuevas tareas a las 16 horas de ese mismo día. En esos trabajos hallaron la otra mano, dos pies, manchas de sangre y una cabeza con poco tejido que estaba dentro de una bolsa de plástico.

Asimismo, el jueves 22 de enero, las autoridades continuaron los rastrillajes en forma coordinada con perros especializados. Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral confiaron: “Estamos a mil trabajando arduamente en las tareas de búsqueda por la zona”, y agregó que al cierre de la edición “No encontramos nada más hasta el momento, tenemos dos manos, los pies y el cráneo“.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que en las tareas trabajaron efectivos de Comando de Patrullas, Comisarías, Bomberos, GOM, División Rural, División de Investigaciones, Canes de Búsqueda de Personas de Río Gallegos y Protección Civil. “Dada a la complejidad de las circunstancias que se amerita, sumado a la estricta reserva que se debe mantener, no se puede brindar mayor información, con el fin de no entorpecer las labores”.

Además, el comisario inspector Alejando Gutiérrez, subdirector de la Dirección General Regional Norte, dio a conocer que “Se manejan diversas hipótesis, el miembro que estaba en avanzado estado de descomposición es la cabeza, el resto se encontraba de una forma disecada, casi momificado“. “Hay muchas cosas que se van a establecer en los próximos días”, dijo de los restos que fueron trasladados a Puerto Deseado.

Efectivos trabajando en el lugar. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Avance clave

Fue en la localidad portuaria donde se registró un avance clave en la investigación por el hallazgo de los restos humanos, ya que peritos lograron obtener una huella dactilar a partir de una de las manos encontradas. La huella iba a ser cotejado con registros oficiales para intentar establecer la identidad de la víctima.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que no siempre es posible recuperar este tipo de evidencia en casos donde los restos presentan un avanzado estado de deterioro. De confirmarse la identidad a través de los sistemas de registro, se abriría una nueva etapa en la causa, orientada a reconstruir los últimos movimientos de la persona y a establecer si se trata de un hecho accidental, violento o de otra naturaleza.

Por otro lado, el poder determinar una huella, llevó a los uniformados policiales a retomar los rastrillajes en el predio de Zorros Rugby Club, lugar donde hallaron el cráneo. Los especialistas rastrillan la zona con rastrillos y zarandas para recolectar posibles evidencias que permitan avanzar en la investigación y determinar el origen de los restos.

Asimismo, las tareas se llevan a cabo con la participación de la División de Canes de la ciudad de Comodoro Rivadavia. “Hela” es el can especializado en búsqueda de restos humanos que llegó cerca de las 12 horas a Caleta Olivia para participar activamente. Desde la Dirección General Regional Norte le informaron a La Opinión Austral que “hasta el momento no habían resultados“.

El lugar permanece preservado bajo custodia policial mientras se desarrollan las tareas técnicas y se aguardan los resultados de los estudios forenses que serán claves para esclarecer el hecho. Mientras tanto, personal policial de las Divisiones antes mencionada siguen trabajando en la zona, para continuar con la búsqueda de nuevos indicios.

El hermetismo es casi total. Las autoridades evitaron brindar mayores precisiones y no descartan ninguna hipótesis, conscientes de la sensibilidad del caso y del impacto social que generó en la ciudad. La zona donde fueron encontrados los restos es frecuentada habitualmente por vecinos para actividades recreativas y caminatas, lo que incrementó la conmoción y el temor entre quienes viven en las inmediaciones.