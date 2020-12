Su casa puede derrumbarse y vive en el club del barrio Mar del Plata

Vecina de Caleta Olivia solicita ayuda para reconstruir su vivienda ubicada en el antiguo barrio Mar del Plata. La mujer vive con sus 5 hijos en instalaciones del Club Mar del Plata, porque su casa se encuentra “inhabitable”.

La Opinión Zona Norte se acercó al club caletense donde se aloja la mujer junto a sus hijos, cuatro menores de edad y uno mayor, de 18 años, que tiene discapacidad. Según detalló su casa es inhabitable porque tiene peligro de derrumbe, razón por la que desde la comisión directiva le ofrecieron un lugar para quedarse.

Difícil situación

Zulema se encuentra en las instalaciones del Club desde hace varios meses. La vivienda tiene filtraciones de todo tipo y mucha humedad. Además actualmente se encuentra sin trabajo y solicita ayuda a la comunidad: “Mi casa está inhabitable, está sin luz y sin gas, necesitamos que me ayuden con las instalaciones y con materiales de construcción, cualquier cosa que tengan”.

Además dijo que había salido beneficiada en dos planes, Techo Digno y Mejor Vivir “cuando me incorporan al plan Mejor Vivir, me dijeron que la casa tenía que estar a mi nombre. En ese momento estaba a nombre de mi madre, entonces ella me la cede para poder acceder al beneficio”, apuntó.

En ese entonces, sólo tenía la opción de acceder a un solo plan “yo opté por mi vivienda propia, porque la casa ya venía con problemas, se agrietaba por la lluvia”.

Bustamante indicó que, luego de eso no obtuvo ninguno de los beneficios, “ya figuraba que yo tenía mi vivienda, así que no me entregaron nada y quedé sin nada”, lamentó.

Su situación fue de mal en peor ya que este año también perdió su trabajo, debido a la pandemia. “Una tras otra. Trabajaba en un boliche que cerró, tengo cursos hechos, soy bartender y electricista domiciliaria. Pero está muy difícil el tema del laburo”, comentó.

También mencionó que se encuentra en tratativas de ingresar al rubro minero por lo que también solicita apresurar ese trámite. “Ya me tomaron la entrevista, ahora estoy esperando que me llamen. Porque sin laburo tampoco se puede hacer mucho”, expresó.

Por otra parte agradeció a todos los que los ayudan constantemente: “La Iglesia y la sede de Defensores de Mar del Plata, tenemos mucha ropa que fueron donando”.

Pedido

Este llamado a la solidaridad no es el primero, se le suma el pedido de la artesana local Lilian Schnell que junto a su esposo venden tortillas en la calle para poder vivir y terminar su casa, ante la dificultad de pagar un alquiler.

Finalmente Zulema Bustamante solicitó ayuda de la comunidad con materiales para la construcción, como bolsones de arena sobrantes, ladrillos, cemento, tirantes, entre otros.

Quienes quieran ayudar a la vecina pueden comunicarse al teléfono 2804391140 o acercarse al Club Mar del Plata.