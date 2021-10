Desesperada búsqueda de Iván Martinovich: ¿podría estar en Caleta Olivia?

Un joven oriundo de la localidad de Las Heras está desaparecido hace un mes y su hermana lo busca desesperadamente. Se trata de Iván Martinovich de 29 años de edad, quien, de un día para el otro, se fue sin dejar rastros. Denunciaron su desaparición, pero hasta ahora no hay pistas certeras de su paradero. Solamente surgió que la última vez que lo vieron fue en Caleta Olivia.

En este sentido, La Opinión Zona Norte contactó a Alexandra, una joven de 31 años que, desde la ciudad del petróleo, lucha para hallar a su hermano menor. “Ya es más de un mes que mi hermano desapareció, él estaba haciendo una changa y de un día para el otro no apareció más su patrón empezó a buscarlo y como no pudo encontrarlo hizo la denuncia en la Comisaría”, contó.

Iván es padre de una nena, vivía solo en la casa que era de la madre y su ausencia no trajo más que incógnitas. “Todo era muy raro porque él no es desaparecer de esa forma. La última vez estuvo acá en Las Heras, después desapareció y la última vez que lo vieron fue en Caleta. Qué hacía allá, no sabemos. Por eso es algo muy raro”, agregó la joven en diálogo con LOZN.

“No doy más, estoy destrozada de verdad. Él es lo único que tengo en Las Heras”

Aunque tienen más hermanos, ninguno ayuda a Alexandra en la búsqueda. En este caso, mencionó: “Tenemos más familia, pero en este momento estoy re sola. Mi papá nos abandonó y mis hermanos no me ayudan con la búsqueda, prácticamente estoy sola en todo esto. Tengo a mi hijo que ama a su tío y siempre me pregunta por él”.

“Cada día pierdo un poco más las esperanzas, porque todos los días te llegan nuevos rumores. Había uno muy fuerte que decían que había habido un problema con un gitano y que el gitano le había pegado dos tiros a un pibe. Yo busqué la información, pero no la encontré y dicen que al que mataron es mi hermano”, relató Alexandra, al ser consultada por LOZN cómo se siente.

“Hay gente que me escribe, me avisa que está en tal barrio y no es verdad”

Y volvió a insistir en que es raro que nadie sepa algo de él. “Es re conocido y nadie sabe nada, es como que la tierra se lo tragó. Mucha gente compartió mis publicaciones, sé que les llegó a muchos, y alguien le pudo haber dicho que yo lo estaba buscando y es raro que no aparezca. Es raro no tener ni una señal de él”.

Por último, la joven tuvo un espacio para hablarle a su hermano, con la idea de que pueda llegar a leer la nota de este medio o que alguien le diga. “Le digo a mi hermano que por favor se comunique conmigo, porque cada día pierdo un poquito más las esperanzas. Lo necesito, por favor, que se comunique”, comenzó diciendo.

Y continuó: “No doy más, porque estoy destrozada de verdad, siento mucho dolor. Él es lo único que tengo en Las Heras. Estoy sola y el único que tenía era él Tengo otros hermanos que viven en la misma localidad, pero no nos quieren, así que éramos nosotros dos solamente. Es mi hermano menor y no hay lugar donde no busque, le juro que no voy a parar hasta saber de él, verlo, escucharlo y abrazarlo fuerte”.

La última vez que lo vieron, hacía changas en Caleta Olivia

Pistas falsas

En este mes de búsqueda, con publicaciones en Facebook, consultas en la Policía, hospitales y todo lugar posible donde puede estar el joven, a Alexandra le llegaron pistas falsas sobre el paradero de Iván. “Hay gente que me escribe, me avisa que está en tal barrio de Caleta Olivia, pero después resulta que no. Me dan referencias que no son. Me dicen que está en tal lado y cuando va gente conocida mía no lo encuentran”, manifestó.

Y continuó diciendo a LOZN que tiene gente conocida en la localidad, personas que la están ayudando cuando le avisan de que Iván puede llegar a estar en algún barrio. “Mi hermano es muy conocido en esa ciudad, porque estuvo viviendo un tiempo ahí. Estuvo por los barrios 17 de Octubre y también en el Rotary 23, en varios lugares”, añadió.

Alexandra habló con la Policía de Caleta, para consultar si podría estar detenido en alguna dependencia policial, se comunicó con personal del Hospital Zonal, pero en ninguno de esos lugares tienen noticias de él. Le escribió a los amigos y conocidos de Iván, quienes dijeron no saber nada. “Estuve verificando en diferentes lugares, escribí a todos lados, pero no está en ninguna parte”