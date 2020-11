Su hijo está enfermo y pide trabajo en Caleta Olivia para costear el tratamiento

La pandemia ha traído miles de complicaciones para quienes deben realizar exámenes y tratamientos médicos en otras provincias. Además de las consecuencias económicas y laborales de dejar a muchas familias sin un trabajo con el cual poder sostenerse.

Este es el caso de Aylén Ardino, una joven madre de 24 años que reside en Caleta Olivia y busca la chance de poder conseguir un trabajo para poder costear la alimentación y el tratamiento de su pequeño hijo de 3 años, quien tiene anemia microcítica, la que si no es tratada como corresponde puede derivar en una leucemia.

La Opinión Zona Norte se contactó con Aylén, quien comentó cómo se dio toda la situación y el estado actual de su hijo.

“Mi hijo cuando nació tenía bolitas en el cuello y en la cabeza. Hace un año y medio lo internaron. En el Hospital Zonal me dijeron que se le tenían que ir con el tiempo. Los estudios de sangre le dieron bien, tiempo después tuve que ir nuevamente porque necesitaba saber qué le pasaba a mi hijo porque defecaba sangre. Le hicieron una ecografía, ahí le salió que los estudios eran compatibles con un niño que tenía leucemia”.

Complicaciones

Agregó luego que “me dijeron que tenía que ir al Hospital Garrahan. Hicieron una reunión con todos los pediatras y el único doctor que se acercó a nosotros fue el doctor Romaní, quien nos dijo que el tenía contacto con una pediatra hematóloga en Comodoro Rivadavia. El pedido para ir a Buenos Aires nunca salió. Mi hijo, aparte de tener anemia, tiene citomegalovirus”.

Con la ayuda de su pediatra de cabecera, la joven logró que internaran al pequeño de forma urgente en Comodoro Rivadavia. “Ahí la hematóloga me dijo que estaba al borde una leucemia. Tiene que tratarse la sangre todo los meses y tomar la vitamina que le dan, más una buena alimentación, como ingerir lentejas, carne”, indicó Ardino.

Todos los meses, antes de que se diera la emergencia sanitaria, la madre viajaba todos los días con el pequeño. Al no tener una obra social y contar solamente con el carné hospitalario -una ayuda que brinda el HZCO-, debía tener una autorización del nosocomio caletense para ser tratado en la Clínica del Valle.

A la deriva

“Tenía que viajar a partir de las 05 de la mañana para que le saquen sangre a las 06 en la Clínica del Valle y recién a las 19:30 horas estaban los resultados. Había veces que me quedaba vagando en Comodoro. Vendía pollos para juntar $ 7 mil pesos para viajar tranquila y darle el desayuno a mi hijo y luego para almorzar. Muchas veces nos quedamos a la deriva”, recordó.

El último análisis que tuvo el pequeño fue antes de la pandemia, “fue entre enero y febrero, y encima desde el hospital no enviaron la autorización. Necesitaba saber cómo estaba a mi hijo. Hasta el momento mi hijo mejoró muy poco y hoy en día no sé cómo está. Aún no le pude hacer los análisis y el seguimiento”.

Aylén volvió a remarcar la necesidad de poder contar con un trabajo para poder brindar una mejor calidad de vida a su hijo. Se encuentra estudiando para ser acompañante terapéutica.

“Pido un trabajo para poder hacerle todos los estudios a mi hijo, salí a golpear puertas a la Municipalidad, nunca me recibían, dejaba a mi nene solo con mi mamá. Uno va con la esperanza de recibir una ayuda, sé que no es la responsabilidad de nadie solucionar mis problemas. Es la vida, uno tiene que dar el pecho, pero soy mamá, tengo 24 años, soy joven y me cansé de entregar currículums. Necesito que alguien me reconozca y me dé una mano para tener al menos para tener o pagar una obra social”, concluyó