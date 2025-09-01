Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un audaz robo se produjo en la mañana del lunes en la ciudad de Caleta Olivia, donde delincuentes sustrajeron una motocicleta de un local ubicado en la avenida Mitre al 1475, en el barrio 3 de Febrero. El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, según informaron vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades al notar los vidrios rotos del local.

Según los primeros informes que se dieron a conocer, los delincuentes rompieron un vidrio de gran tamaño y forzaron la reja del local para acceder al interior y llevarse una motocicleta modelo 2010, valuada en aproximadamente 13 millones de pesos.

Personal policial de la Comisaría Tercera se encuentra trabajando en el lugar, realizando los peritajes correspondientes para determinar la identidad de los autores del robo y recabar pruebas que permitan esclarecer el hecho. Hasta el momento, se desconoce si actuaron uno o varios delincuentes.

Finalmente, el diario La Opinión Austral conoció que los propietarios del local habían confirmado que la motocicleta sustraída es el único elemento robado hasta el momento. Este nuevo hecho de inseguridad generó preocupación entre los vecinos de la localidad de Caleta Olivia, quienes reclaman mayor presencia policial y medidas de seguridad para prevenir este tipo de delitos.