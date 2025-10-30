Your browser doesn’t support HTML5 audio
Una rápida intervención en Caleta Olivia evitó lo que podría haber sido una agresión con arma blanca. La Comisaría Primera respondió a un llamado de emergencia en la intersección de avenida San Martín y calle Primeros Pobladores, cerca de la estación de servicio YPF San Jorge. Un transeúnte alertó a las autoridades sobre una joven que amenazaba a otra.
Al llegar al lugar, los agentes observaron a un grupo de cuatro personas cerca de un local. Los jóvenes intentaron huir al ver a la policía. Tras una persecución, se logró la demora de cuatro menores: dos de 14 años y otras dos de 15. Mientras tanto, otra chica, de 16, fue interceptada por la policía y declaró que otra joven la había provocado a pelear y le había mostrado un cuchillo para intimidarla.
La damnificada fue trasladada a un centro médico para un examen. Posteriormente, la policía realizó una búsqueda en la zona cercana al comercio “Montagne” y logró encontrar y secuestrar el arma blanca que se presume fue utilizada en la amenaza. Los otros menores demorados fueron identificados y liberados, por disposición de la Justicia.
El Juzgado Penal Juvenil fue informado del incidente. La secretaria penal, Gabriela Iñigo, solicitó los datos de la agresora y ordenó la intervención de la Secretaría de Infancias y Adolescencias.
