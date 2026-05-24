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La solidaridad volvió a ponerse en marcha en Caleta Olivia. En las últimas horas, familiares, vecinos y comerciantes comenzaron a colaborar con una campaña solidaria destinada a ayudar a Braulio, un niño de 5 años que necesita viajar a Neuquén para realizarse controles cardiológicos y ser evaluado nuevamente por especialistas.

En diálogo con La Opinión Austral, su mamá, Maricza Hernández, contó que la cardióloga que atiende al pequeño les informó que la derivación debe realizarse “lo antes posible”.

Según explicó, los médicos les dieron menos de un mes para concretar el viaje y avanzar con nuevos estudios que permitan conocer por qué Braulio continúa presentando dificultades respiratorias y episodios de agotamiento.

La historia de Braulio

Braulio fue operado en el año 2020 de una Tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita compleja que afecta la estructura y el funcionamiento del corazón. La intervención se realizó en Neuquén cuando el pequeño tenía apenas 10 meses de vida.

Tras aquella cirugía, continuó con controles médicos periódicos y logró mantener estabilidad durante estos años. Sin embargo, recientemente comenzaron a aparecer nuevamente señales que preocuparon tanto a la familia como a los profesionales que siguen su caso.

“Su soplo empeoró un poquito más”, explicó Maricza, quien además detalló que Braulio presenta síntomas frecuentes como labios morados, falta de aire, agitación y cansancio extremo.

“Él no puede hacer muchas actividades porque se cansa muchísimo”, expresó con preocupación.

La necesidad urgente de viajar

La familia explicó que actualmente vive de changas y que reunir el dinero necesario para afrontar el viaje, la estadía y los gastos diarios en tan poco tiempo resulta muy difícil.

“Vivimos el día a día y se nos hace imposible juntar toda la plata de golpe”, contó la mamá del pequeño.

Por ese motivo decidieron organizar una rifa solidaria y solicitar colaboración a la comunidad. Durante las últimas horas comenzaron a recibir donaciones de premios y el acompañamiento de vecinos de distintos sectores de Caleta Olivia.

“Por suerte se han recaudado bastantes premios para la rifa y estoy súper feliz”, señaló.

La intención es lanzar oficialmente la rifa en las próximas horas para poder avanzar rápidamente con la recaudación de fondos.

Acompañamiento

En medio de la preocupación, la familia recibió además una noticia alentadora. Según relató Maricza, referentes del CIC San Cayetano se contactó para brindar acompañamiento y colaborar con el proceso de derivación.

“Nos dijeron que nos iban a ayudar. El martes vamos a hablar y ahí recién vamos a saber cuándo viajamos”, indicó.

La familia espera poder trasladarse junta para acompañar a Braulio durante todos los estudios y controles médicos. Por el momento, todavía no saben cuánto tiempo deberán permanecer en Neuquén, ya que eso dependerá de los resultados de las evaluaciones que realicen los especialistas.

“Esperemos que solo sea un control y que todo salga bien”, expresó su mamá con esperanza.

Cómo colaborar con Braulio

Quienes deseen ayudar a la familia pueden colaborar económicamente mediante transferencia al siguiente alias:

Alias: BraulioGael12

Titular: Maricza Hernández

Además, continúan recibiendo premios para sumar a la rifa solidaria que busca ayudar a cubrir los gastos del viaje y la estadía del pequeño en Neuquén.