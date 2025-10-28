Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El lunes al mediodía, la ciudad de Caleta Olivia volvió a sacudirse por una escena desgarradora: una joven mujer y su beba de tan solo dos meses fueron halladas sin vida dentro de su vivienda ubicada en la calle Francia, del barrio René Favaloro.

El hallazgo fue realizado por familiares, quienes se acercaron al domicilio ante la falta de respuestas de la mujer, identificada como Wanda Aro. Al ingresar, tras reiterados llamados a la puerta principal, se encontraron con el trágico cuadro y dieron aviso inmediato a la Comisaría Quinta, dependiente del barrio Rotary XXIII.

Durante las primeras horas del operativo trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de Bomberos, Criminalística y un médico forense, bajo la supervisión del comisario mayor José Britos, jefe de la Dirección Regional Norte de la Policía de Santa Cruz.

En diálogo con medios locales, el comisario Britos confirmó que los resultados preliminares de la autopsia determinaron que la mujer falleció a causa de una insuficiencia cardíaca, mientras que la beba murió por asfixia.

“Cuando el personal llega al lugar encuentra la escena con la señora fallecida junto a su hija. La causa de muerte de la madre fue una insuficiencia cardíaca, y el cuerpo terminó provocando la asfixia del bebé”, explicó Britos.

Además, precisó que interviene el Gabinete Criminalístico y que los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial para continuar con las pericias correspondientes. “Una vez reunidas las pericias forenses y criminalísticas, junto con los testimonios de las personas que primero llegaron al lugar, se elevará la causa al Juzgado de Instrucción Penal N°1”, agregó.

La vivienda, según confirmaron fuentes policiales, se encontraba ordenada y sin signos de violencia, lo que permitió descartar rápidamente otras hipótesis que circularon en las primeras horas tras el hallazgo.

El caso, que conmociona a toda la comunidad caletense, se encuentra bajo la investigación del juez Marcos Pérez Soruco, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal N°1 de Caleta Olivia.