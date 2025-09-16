Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ciudad de Caleta Olivia vivió el domingo una noche marcada por la violencia y la indignación vecinal, luego de que un hombre fuera acusado de manosear e intentar llevarse a una adolescente en el barrio 2 de Abril. El episodio derivó en una persecución por parte de familiares y vecinos, quienes intentaron lincharlo, y en un posterior ataque a la Comisaría Seccional Tercera, donde el sospechoso buscó refugio. La situación obligó a desplegar un amplio operativo policial y, finalmente, a trasladar al detenido a otra dependencia de la ciudad.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el hecho tuvo lugar en inmediaciones de la escalera 36 del barrio, cuando un grupo de adolescentes se encontraba reunido en la vía pública. Según el testimonio de testigos, el acusado, en aparente estado de ebriedad, habría acosado a una de las jóvenes. La reacción fue inmediata: familiares y allegados de la menor salieron tras él con la intención de hacer justicia por mano propia. En medio de la corrida, el hombre llegó hasta la Seccional Tercera e ingresó desesperado, con la multitud detrás exigiendo explicaciones y justicia.

Lo ocurrido en el interior y los alrededores de la comisaría dejó una postal de máxima tensión. Piedras impactaron contra la dependencia, vidrios de puertas laterales estallaron y los efectivos se vieron obligados a pedir refuerzos para contener la situación. Entre ocho y doce patrulleros acudieron a la zona de la rotonda del 2 de Abril, donde se produjeron disturbios y momentos de enfrentamiento verbal con los manifestantes.

Gabriel Contreras, el juez que instruye la causa. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL)

La presión vecinal se mantuvo incluso después de que el sospechoso quedara detenido. Para garantizar su seguridad y la de los propios uniformados, se resolvió trasladarlo a otra dependencia policial. Fuentes vinculadas al caso confirmaron que el hombre fue llevado a la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia, donde suelen alojarse imputados por delitos contra la integridad sexual. La decisión no fue casual: días atrás, en otra dependencia provincial, un presunto abusador había sido agredido por otros internos, lo que encendió las alertas en torno a la custodia de personas acusadas de este tipo de delitos.

La menor involucrada prestó declaración en la Comisaría de la Mujer, donde se formalizó una denuncia que se suma a las actuaciones de rigor. No obstante, hasta la publicación de esta nota, fuentes judiciales indicaron que la familia de la víctima aún no había radicado la denuncia correspondiente, un aspecto clave para avanzar con firmeza en la investigación. La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción a cargo de Gabriel Contreras. El magistrado dispuso que el acusado quede detenido y se espera que en los próximos días haya novedades respecto del caso.

En paralelo, vecinos del barrio sostienen que el acusado ya había protagonizado episodios conflictivos en la zona, aunque las autoridades mantienen un marcado hermetismo respecto de su identidad y posibles antecedentes. La cautela responde a la sensibilidad del hecho y al riesgo de que se repitan episodios de violencia comunitaria, como los registrados el domingo.