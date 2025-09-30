Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El frío de la Patagonia a veces esconde historias mucho más crudas que el propio clima. Historias de vulnerabilidad, engaños y explotación que, con el tiempo, emergen en los pasillos de la justicia. Este es el caso de AG Bogado Díaz, alias “Mónica“, una mujer de 75 años que fue condenada por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz como partícipe secundaria en un delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Su historia es la de un engranaje menor en una maquinaria siniestra montada en el local nocturno “La Casa del Ángel“, en la lejana localidad de Perito Moreno.

Según pudo saber La Opinión Austral, la causa judicial, que se remonta a julio de 2013, se destapó gracias a la valentía de una mujer que se animó a denunciar. Con identidad reservada, relató cómo había sido captada en Bahía Blanca con una falsa promesa de trabajo.

Al llegar a Santa Cruz, fue recibida por un tal “Enrique” en Caleta Olivia, quien la despachó a Las Heras, donde la esperaba “Yanina”, otra pieza del entramado. El destino final era “La Casa del Ángel”, un local propiedad de Á Navarro, el verdadero cerebro de la operación.

Una de las sobrevivientes fue captada en Bahía Blanca, fue trasladada primero a Caleta Olivia, luego a Las Heras y finalmente fue explotada sexualmente en Perito Moreno.

El modus operandi era el clásico de estas redes criminales. La denunciante fue alojada primero en la casa de “Mónica” (Bogado Díaz), la encargada del lugar, y luego en una vivienda junto a otras mujeres que también trabajaban allí. El trabajo consistía en hacer “copas” con los clientes para luego concretar los denominados “pases” sexuales. Estos encuentros se realizaban tanto en una habitación del propio local como en la casa donde residían, una propiedad de Navarro que antes funcionaba como otro local llamado “La Barra Show“.

Agentes durante la serie de allanamientos que se hicieron en su momento. FOTO: PREFECTURA NAVAL

El sistema de la deuda

Como en tantos otros casos de trata, el mecanismo de control se basaba en la generación de deudas impagables. Cuando la denunciante quiso irse, Mónica le reclamó $1.550, de los cuales $902 eran supuestamente por el costo de los pasajes desde Buenos Aires. El propio Navarro se lo dejó bien claro: “Vos me debés $1.500, porque a la persona que te trajo yo le pagué $500 de más para que trabajes para mí y tendrías que haber quedado unos 30 días más trabajando y se solucionaría todo”.

Según consta en el fallo al que tuvo acceso este diario, además, les retenían parte del dinero de cada servicio. A la víctima le habían prometido un descuento de $80 por cada “pase” de $800, pero en la práctica le sacaban $160, el doble. Las mujeres, en su mayoría de nacionalidad extranjera o provenientes del norte del país, tenían prohibido el contacto con clientes o amigos fuera del circuito del local, bajo amenaza de ser sancionadas. Era un esquema sistemático de explotación sexual con fines de lucro, como lo describió la justicia.

La investigación, que incluyó intervenciones telefónicas al celular de “Mónica”, derivó en allanamientos el 25 de octubre de 2013. En el local y la vivienda se encontraron a ocho mujeres, incluida Bogado Díaz, y se secuestró evidencia clave: 69 pulseras metálicas (posiblemente para llevar la cuenta de los servicios), cuadernos con anotaciones, contratos de trabajo a nombre de Navarro, libretas sanitarias y habilitaciones municipales que daban una fachada de legalidad al negocio.

Un rol secundario

A pesar de que inicialmente Bogado Díaz fue procesada como autora del delito, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y finalmente la fiscalía en el juicio abreviado consideraron que su participación fue secundaria. Las escuchas telefónicas revelaron que ella no tenía poder de decisión; simplemente cumplía las órdenes de Navarro.

Su defensa y un informe socioambiental pintaron el cuadro de una mujer sumida en la precariedad. En 2011, buscando una salida económica, llegó a Perito Moreno y aceptó el puesto de encargada en el “night club“. Hoy, a sus 75 años, vive sola en Bariloche con una jubilación mínima, sin contacto con su única hija y con múltiples problemas de salud.

El tribunal, al homologar el acuerdo de juicio abreviado, la condenó a dos años y seis meses de prisión en suspenso, una multa de $50.000 y el decomiso de los bienes secuestrados. Deberá fijar residencia y someterse a control de la autoridad durante el tiempo de la condena.