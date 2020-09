Triple crimen de Natasha e hijos: “Lautaro y Karin sufrieron abuso”

El sábado se realizó una nueva marcha de pedido de justicia por “Lauty y Karin”, los niños que fallecieron junto a su madre Natasha, en el incendio intencional del barrio 17 de Octubre de Caleta Olivia.

Tras ocho meses desde el triple crimen, ocurrido el primero de enero a la madrugada, la familia de los menores continúa culpando a Ricardo Luna, pareja de Natasha y único sobreviviente del desenlace fatal.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, fue por una venganza contra Luna, quien también se encontraba en la vivienda al momento del incendio. De acuerdo a las conclusiones que sacaron las abuelas de los nenes, Olga Vera (Lautaro) y María del Carmen Ñancunfil (Karin), ésto no es así, ya que “todos esos se conocen, son amigos”. “Hubo algo preparado por Luna y por los detenidos”, dijeron en diálogo con el diario La Opinión Zona Norte.

Cristhian Gil, Adrián Paredes y los hermanos Fernando y José Gallardo se encuentran detenidos por el triple crimen, por decisión del juez de Instrucción N° 2, Gabriel Contreras, pero para la familia hay una quinta persona implicada. “Creemos que es una mujer que andaba en el auto con ellos, no entendemos tanta maldad y por qué nos ocultan cosas”, mencionaron Vera y Ñancunfil.

Además, mencionaron que la Justicia tiene secuestrados 60 teléfonos, de los cuales, solo los de las compañías Personal y Claro fueron sometidos a pericias. Los de Movistar, aún no y la familia desconoce la razón. “Si el juez no autoriza es porque están ocultando algo”, consideran los familiares de los niños.

“Los vecinos ya sabían”

Olga Vera está segura de que hay algo más detrás del incendio. De acuerdo a lo que leyó de las declaraciones de los acusados que se encuentran tras las rejas, “los hermanos Gallardo tiraron una bomba Molotov por el frente y otra por atrás de la casa, después estuvieron 15 minutos en el vehículo, esperando y viendo cómo se incendiaba”.

Además, considera que los vecinos sabían que algo iba a pasar, “nadie salió a ayudar, miraban desde sus casas y escuchaban los gritos de los nenes pidiendo ayuda. Ellos ya sabían lo que iba a pasar. Al lado de la casa de Luna, no había nadie”, dijo a La Opinión Zona Norte. Cabe destacar, que esa vivienda es donde Luna apuñaló a Rementeria el primero de enero, suceso que llevó a la supuesta venganza del incendio.

“Fueron abusados”

María del Camen Ñancunfil insistió en que hay algo más antes de que suceda el incendio, “hay algo que tramó Luna, algo hizo para que Natasha no reaccione”, mencionó. Y agregó que hay cosas que aún no declaró en la Justicia porque las tenía reservadas, pero que espera tener una reunión con el juez de Instrucción N° 1, Pérez Soruco, para poder decirlo.

En pocas palabras, apuntó que “los niños sufrían abuso sexual, además del maltrato”. Ñancunfil recuerda que antes de que Natasha le negara ver a Karin, la nena le contó cosas. También que, en una oportunidad “con mi hijo llevamos a la nena a Comodoro Rivadavia y la médica que la atendió, dijo que no tenía un problema de salud, sino que hizo referencia a eso (abuso)”.

“Viendo todo lo que pasó con la detención del hermano de Luna, por abuso sexual, y que Natasha cuando se los llevaba los dejaba solos con ellos, ahí caí en que sí, que ellos pasaron por todo eso y más por lo que la nena me contó. A veces no tengo fuerzas, pero trato de sacar de donde no hay para seguir insistiendo” cerró, en diálogo con La Opinión Zona Norte