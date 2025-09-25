Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo accidente automovilístico causó impresión en la zona céntrica de la localidad de Caleta Olivia, a horas de la mañana del jueves 24 de septiembre pasado. Dos rodados estuvieron a punto de impactar de frente, pero uno de los conductores optó por subirse al boulevard y terminó chocando contra un árbol. Un adulto mayor fue asistido por personal de la Policía de Santa Cruz y profesionales del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

De acuerdo a la averiguaciones realizadas por el diario La Opinión Austral, vecinos que fueron testigos del accidente en cuestión, que ocurrió minutos después de las 9 de la mañana de ayer, fueron quienes alertaron a las autoridades. Este medio pudo saber que uno de los conductores cruzó el semáforo en rojo y, para evitar chocar de frente con otro rodado que iba por el lugar, terminó impactando contra el árbol sobre la división de la avenida San Martín.

El hecho ocurrió en la intersección con la calle 9 de Julio y se vieron involucrados dos vehículos: un Renault Sandero conducido por Felix Rivero, un hombre de 84 años, que iba por la calle antes mencionada; y un Volkwagen Gol conducido por Raúl Arbe de 78 años que quedó incrustado contra un árbol. Rivero no sufrió lesiones y su auto tuvo daños parciales, mientras Arbe tuvo golpes en el rostro y cuerpo, y su rodado terminó con distintos daños.

De acuerdo a lo informado por Infocaleta, el acompañante de Arbe, un joven, le manifestó a los efectivos policiales que “el abuelo pasó (el semáforo) en rojo“ y ocasionó el accidente. A pesar de las lesiones descriptas anteriormente, sufridas por uno de los conductores, el personal médico del centro de salud lo asistió en el lugar y no fue necesario trasladarlo. Asimismo, se informó que el personal de la Farmacia cercana asistió a Arbe luego de escuchar el fuerte choque.

Finalmente, esta situación, que sucedió previo a la sentencia del juicio de Julia Casas, jubilada que murió tras ser atropellada el 24 de junio de 2023 en Caleta Olivia, deja en claro la falta de responsabilidad de la sociedad a la hora de conducir, ya sea por no cumplir con los reglamentos vigentes y circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas. En el caso intervino personal policial de la Comisaría Primera y el Comando de Patrullas, de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad caletense y del nosocomio local.