La tranquilidad de la madrugada en Caleta Olivia se vio interrumpida por un episodio que encendió la alarma entre vecinos y autoridades. Pasadas las 00:40 del sábado 20 de septiembre, un vehículo Fiat Uno de color gris ardió en la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y la calle Elisa Alonso, en pleno radio urbano. Aunque el fuego fue rápidamente controlado por personal de Bomberos, el hecho generó preocupación, ya que hasta el momento se desconoce la identidad del propietario del automóvil y el origen del siniestro se encuentra bajo investigación.

Según pudo saber La Opinión Austral, el alerta ingresó al sistema de emergencias 911, cuando transeúntes y automovilistas que circulaban por la zona advirtieron que el rodado estaba envuelto en llamas. De inmediato, se desplazó hasta el lugar personal de la División Comisaría Segunda, quienes constataron la gravedad de la situación y activaron el protocolo correspondiente. La primera medida fue garantizar la seguridad en el perímetro, cortando la circulación vehicular mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

El rápido accionar de la División Cuartel 16ª de Bomberos de la Policía de Santa Cruz resultó fundamental para contener el foco ígneo. Con equipos especializados y utilizando líneas de ataque directo, los bomberos lograron extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara a la calzada, a construcciones cercanas o incluso a otros rodados que en ese momento transitaban por la zona.

Bomberos trabajando en el lugar del suceso. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Una vez controlada la emergencia, se dio intervención a la División Gabinete Criminalística, que junto con el personal bomberil realizó peritajes sobre el vehículo siniestrado. En esas tareas se procedió al levantamiento de dos potenciales elementos de prueba que podrían ser clave para determinar las causas del incendio. Los mismos fueron resguardados y quedaron a disposición de la justicia.

Lo llamativo del caso es que, al momento del siniestro, no se encontró en el lugar al propietario del Fiat Uno. Ante esta circunstancia, las autoridades dispusieron el traslado del vehículo y su guarda preventiva en la Comisaría Segunda, mientras se intenta localizar al damnificado para que pueda prestar declaración formal y aportar datos que permitan esclarecer el hecho.

Las actuaciones fueron informadas al Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, que tendrá a su cargo la investigación judicial. Hasta ahora, no se descarta ninguna hipótesis: desde una falla eléctrica hasta la posibilidad de que se trate de un hecho intencional. La pericia técnica será determinante para confirmar la causa que originó el incendio.