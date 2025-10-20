Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 18 años, llamado Nahuel Franco Marcial, fue gravemente herido a horas de la noche del domingo 19 de octubre pasado, en pleno Día de la Madre. El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en cercanías del playón deportivo que se encuentra detrás de la escuela 79, entre los barrios 17 de Octubre y Golfo San Jorge.

Cuando la Policía llegó al lugar encontró al herido en el suelo junto a más personas que mostraron su conmoción por lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente, una ambulancia trasladó a Marcial hasta el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) dado a la gravedad de la lesión.

Asimismo, La Opinión Austral conoció que una de las personas que estaba presente en el sitio se presentó como testigo y brindó detalles importantes para la investigación en curso. Los agresores circulaban en un rodado, posiblemente un “auto gris bajito que podría ser un corsa“, y algunos de ellos habrían sido identificados.

La fuerza de seguridad se encuentra trabajando en la investigación sobre en hecho, con la intervención de la División de Investigaciones (DDI) y del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo del juez Marcos Pérez Soruco.