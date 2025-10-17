Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una camioneta Ford Ranger conducida por una mujer de 34 años chocó con un caballo que era montado por un adolescente de 16 años. El incidente tuvo lugar en la calle Suyai del barrio Hípico de la localidad de Caleta Olivia, alrededor de las 19:15 del jueves 16 de octubre del corriente año. La situación causó conmoción en vecinos y vecinas. Intervino la Comisaría Quinta.

Según informaron al diario La Opinión Austral, el caballo cruzó inesperadamente la calle, lo que provocó la colisión con la parte posterior de la camioneta, lo que causó algunos daños. El menor que iba en el caballo cayó al suelo y fue trasladado de inmediato al Hospital Zonal por el móvil sanitario para recibir atención médica. Afortunadamente, las lesiones fueron leves.

En el lugar del accidente, la policía realizó las diligencias correspondientes en conjunto con personal de la División de Accidentes Vial. Por orden del Juzgado de Instrucción N° 1, se procedió al secuestro preventivo de la camioneta para realizar las pericias correspondientes y se realizó una extracción sanguínea a la conductora. Sin embargo, posteriormente, la camioneta fue devuelta a su propietaria. El caso está siendo investigado para determinar las responsabilidades.

Otro accidente

Otro grave accidente de tránsito ocurrió en la madrugada del viernes en la intersección de las calles Mariano Moreno y Güemes de la localidad de Pico Truncado. Aproximadamente a la 01:15 horas, personal de Centro de Monitoreo local solicitó la presencia policial en el lugar e informó sobre un accidente de tránsito.

Al llegar, los agentes de la Comisaría Primera encontraron a dos masculinos tratando de mover una motocicleta, quienes manifestaron que pertenecía a un amigo que había sufrido un accidente en la intersección. Los individuos resultaron ser menores, y posteriormente se retiraron del lugar dejando la motocicleta.

En la intersección mencionada anteriormente, se encontraba el móvil del Hospital Distrital de la localidad truncadense, que ya estaba trasladando a un joven de 20 años, quien presentaba manchas rojizas en el rostro. El móvil sanitario en cuestión se encontraba a cargo de la doctora Rosana Barrientos.

Asimismo, el personal policial visualizó un vehículo Renault Duster, color gris oscuro, dominio PEK323, conducido por otro chico de 22 años, que presentaba daños en la parte frontal inferior. El conductor no tenía lesiones visibles y no deseó ser examinado por el facultativo médico. El accidente ocurrió en la esquina mencionada.

Personal de Criminalística realizó las diligencias de rigor en el lugar. Se procedió al secuestro de los vehículos involucrados, quedando el Renault Duster en la Comisaría Segunda y la motocicleta en la Primera. También se levantaron muestras de manchas rojizas con un hisopo esterilizado. Se constató la presencia de un domo municipal en la calle Mariano Moreno y Viamonte.

Finalmente, personal de guardia se dirigió al nosocomio para identificar a la persona que conducía la motocicleta. Debido a la gravedad de sus lesiones, Rumay fue trasladado a la ciudad de Caleta Olivia en móvil sanitario alrededor de las 04:00 horas. La doctora Vargas y personal de la División de Investigaciones tomó conocimiento del caso.