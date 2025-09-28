Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas de la tarde del sábado pasado, sábado 27 de septiembre, alrededor de las 17:15 horas, un ciudadano de 46 años de edad realizó una grave denuncia en las instalaciones de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olicia. De acuerdo a lo manifestado, y de acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, el ciudadano fue sorprendido por ladrones que le robaron.

Lo grave es que el denunciante iba en compañía de su hija menor, una joven de 13 años. Las dos personas iban caminando por la calle Lafquen, en cercanías del Humedal de la segunda laguna de la ciudad, y fueron sorprendidos por dos individuos violentos. Los delincuentes, tras intimidarlos con un arma blanca tipo cuchillo, les sustrajeron sus pertenencias.

Se apoderaron de una riñonera que contenía un par de auriculares y una tarjeta de Mercado Pago, así como una mochila marca Wilson que contenía una notebook blanca otorgada por el gobierno, un parlante y un vaso marca Stanley. Afortunadamente, tanto el papá como su hija no resultaron lesionados.

El hecho fue denunciado ante la dependencia policial antes mencionada y está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2. Se efectuaron las diligencias de rigor.