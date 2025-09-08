Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo incidente sacudió la tranquilidad de la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia en la noche del domingo, cuando el detenido judicial Emiliano Bunge intentó escapar de las instalaciones y refugiarse en la Alcaidía. El hecho se produjo alrededor de las 21:33 horas y movilizó al personal de guardia. Se logró frustrar la fuga.

Según conoció el diario La Opinión Austral, el intento de evasión fue detectado a través del sistema de vigilancia de la dependencia policial. Personal de monitoreo observó a Bunge desplazándose por el sector del techo, con intenciones de avanzar hacia la calle José Hernández. Aparentemente, el detenido pretendía saltar por un pasillo que conecta el área de la cocina con la alcaldía.

Ante esta situación, se dio la voz de alto a Bunge, quien, en pocos minutos, se vio acorralado por los uniformados de ambas divisiones policiales, que se encuentran una detrás de la otra. En un intento desesperado por evitar que lo capturen, el interno se lanzó hacia la parte interna del patio judicial.

Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

De esta manera, se activó un protocolo de seguridad y se realizó una exhaustiva inspección en el predio y un recuento de los internos alojados en la comisaría. Se constató que la totalidad de los detenidos se encontraban en sus respectivas celdas, lo que descartó la posibilidad de una fuga masiva.

Durante la inspección, se detectaron daños en la parte superior del baño, específicamente en el techo, lo que evidenció el recorrido realizado por Bunge en su intento de fuga. Un efectivo a cargo del personal de alcaldía relató que la presencia de Bunge en el techo fue detectada gracias a los sensores de movimiento instalados en el sector.

Tras el incidente, se dio intervención a la Dirección General de Criminalística, cuyos peritos realizaron las diligencias de rigor para determinar las causas y responsabilidades del hecho. Bunge podría ser reubicado en otra dependencia policial y, las autoridades, examinan instalarlo en otra localidad de la zona norte.

La detención de Emiliano Bunge fue inmediata. (FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ).

La primera fuga

Bunge ya había sido noticia en el mes de agosto del corriente año, dado a que protagonizó una audaz fuga de la Comisaría Tercera de Caleta Olivia, ubicada en la esquina de Matheu y avenida Eva Perón, en el barrio 2 de Abril. El incidente ocurrió el sábado 9 de agosto alrededor de las 18:30 horas.

Según fuentes policiales, Bunge, quien se encontraba alojado en un calabozo ciego sin instalaciones sanitarias, solicitó permiso para usar el baño. Aprovechando un descuido del personal policial, que se encontraba atendiendo un llamado telefónico, logró escapar por una ventana.

Finalmente, el 10 de ese mes, Bunge se entregó en las dependencias del Ministerio de Seguridad, ante la presencia del ministro, el director de la Regional Norte, el comisario mayor Cristian Cancinos, y el secretario Estado de Seguridad.

Según trascendió, los allegados de Bunge se comunicaron con el jefe de una dependencia policial y manifestaron que el hombre solo se entregaría ante el ministro de Seguridad, con el fin de preservar su integridad física al momento de ser recapturado.