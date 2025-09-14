Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un vecino de Caleta Olivia, de 56 años, denunció a su ex pareja por amenazas recibidas a través de la aplicación WhatsApp. El hecho ocurrió alrededor de las 21:15 horas del sábado pasado, mientras se encontraba trabajando como remisero en su vehículo particular.

Según la denuncia, la mujer le envió mensajes amenazantes indicando que dañaría sus bienes materiales. Ante esta situación, el damnificado solicitó medidas cautelares de prohibición de acercamiento, contacto y comunicación hacia su ex pareja.

El caso está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Penal N° 2 y el Juzgado de Primera Instancia de la Familia. La secretaria penal de turno, la doctora Aguilar, y la doctora Cárcamo tomaron conocimiento del hecho.