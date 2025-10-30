Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El vehículo Volkswagen Gol Trend que había sido sustraído en los últimos días de la concesionaria “Autos Elite” de la localidad de Caleta Olivia, fue localizado y recuperado por personal policial en un domicilio de calle Los Antiguos al 471. El propietario, J.F.P.M., reconoció el rodado por daños específicos y logró recuperarlo, mientras se investiga cómo llegó el auto a la propiedad donde fue hallado por un joven.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, la investigación por el hurto del auto, denunciado el pasado 28 de octubre en las instalaciones de la Comisaría Primera, tuvo un avance significativo a horas de la tarde noche del miércoles 29 de octubre del corriente año, cuando personal de la dependencia policial antes mencionada logró localizar el rodado.

Aproximadamente a las 19:00 horas, un oficial subinspector de la División Delitos Contra el Orden, notificó el hallazgo del vehículo en la dirección antes indicada, que es parte del barrio Miramar. El rodado en cuestión era, en efecto, el Volkswagen Gol Trend MSI, de color azul, que había sido hurtado días atrás de la concesionaria. Al mismo le faltaban ambas chapas patentes, estaba estacionado, cerrado y sin ocupantes, en un patio sin cerco perimetral.

Al entrevistar a los moradores, J.A.F., de 25 años, declaró ante los efectivos policiales que había visualizado el vehículo estacionado en su patio desde la noche anterior (martes 28, día en que se hizo la denuncia), e indicó que desconocía quién era el propietario. El ciudadano indicó que no había denunciado debido a que pensó que los dueños iban a aparecer y retirar el vehículo de su terreno.

Posteriormente, se hizo presente el titular de la concesionaria, un hombre de 40 años, quien tras una minuciosa inspección confirmó la propiedad del auto por las siguientes características: faltante del plástico cobertor del espejo retrovisor (lado conductor), daño parcial en la óptica trasera (lado acompañante) y grabado de cristales con el código “JTO18170”. Asimismo, terminó de probar que el auto era suyo cuando el mismo encendió sin problema al usar la llave original.

Finalmente, tras realizar las diligencias de rigor junto a personal del Gabinete Criminalístico, se dio conocimiento al Juzgado de Instrucción Penal N° 1. El secretario penal de turno, doctor Kevin Rearte, autorizó el acta de entrega y reconocimiento, medida que se efectivizó a las 20:40 horas. La causa continúa abierta para determinar las circunstancias en que el vehículo sustraído llegó a la propiedad del barrio Miramar.