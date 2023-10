Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La alerta naranja por las fuertes ráfagas de viento afecta a toda la provincia y, en las últimas horas, generó más de un dolor de cabeza para un grupo de artistas infantiles que había tenido presentaciones en Santa Cruz y que estaban viajando para seguir su “gira” en la provincia hermana de Chubut.

Se trató de un incidente vial que tuvo lugar en la Ruta Nacional N°3, en el tramo que une a las ciudades de Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia. Precisamente a esta última localidad era a la que se dirigía el grupo para continuar con las funciones en la capital nacional del petróleo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, se pudo establecer que se trata de un grupo de animación infantil que había tenido presentaciones en Río Gallegos, San Julián, Caleta Olivia y ahora iban a replicar las funciones en Chubut.

Ellos se trasladaban en un convoy de camionetas con casillas rodantes y, cerca de las doce y media del mediodía del lunes, debido a las ráfagas de viento que superaron los 100 kms/h. ocurrió lo inevitable: una casilla fue golpeada por el un ventarrón que hizo que quede sobre uno de sus laterales.

En el caso intervino el personal de la Policía de Santa Cruz y de la Unidad Quinta de Bomberos. Cuando los agentes arribaron dieron cuenta de la casilla que estaba sobre uno de sus laterales “amarrada” a una camioneta Toyota Hilux que estaba con sus ruedas sobre el suelo. Es decir, el envión que sufrió la casilla no fue suficiente para que el rodado termine teniendo el mismo destino.

Más allá de eso, no hubo que lamentar personas lesionadas y, al momento del suceso, dentro de la casilla no había personas en su interior. Por lo que no fue precisa la llegada de ambulancias y de los profesionales de la salud para que atiendan a los potenciales heridos.

Según pudo saber este diario, luego de unos minutos de trabajo, se logró colocar a la casilla sobre sus cuatro ruedas y, con ayuda de automovilistas que circulaban por la zona, el grupo de animación infantil pudo continuar su camino.

Cabe recordar que la alerta por las fuertes ráfagas de viento continúa vigente en todo el territorio de la provincia y se presume que la velocidad de las mismas merme llegado el fin de semana entrante