Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una vecina de Caleta Olivia relató un preocupante incidente que vivió en las cercanías de su hogar. Según su testimonio, alrededor de las 10 de la mañana del lunes 22 de septiembre, observó a cinco individuos que cruzaron la calle directamente hacia su auto con intenciones sospechosas.

“Hoy a las 10 de la mañana, pasaron estas personas por afuera de mi casa. Cruzaron la calle directo al auto seguramente para afanar…”, comentó la vecina. “Pero cuando abrimos la puerta de la casa se hicieron los boludos y siguieron de largo“, añadió.

La vecina expresó su frustración y preocupación ante la creciente audacia de los delincuentes. “Si alguien los reconoce pase la información o díganle que se pongan a laburar en vez de andar rastreando las cosas de los demás”, sumó en un posteo en Facebook.

Este incidente se suma a otros hechos delictivos que han afectado a la comunidad en los últimos tiempos. “Ya nos pasó el finde pasado que un grupo de pendejos se metieron al auto a revisar que se podían llevar”, señaló la vecina. “No se llevaron nada, pero el hecho de que ya te toquen tus cosas con terrible impunidad es lo que da bronca”.

La comunidad de Caleta Olivia se encuentra en alerta ante esta situación y exige mayores medidas de seguridad para proteger a los vecinos y sus bienes.