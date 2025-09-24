Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una joven de 24 años denunció ante la Comisaría Segunda de la localidad de Caleta Olivia haber recibido amenazas por parte de una mujer y un hombre. La situación violenta ocurrió luego de venderles un teléfono celular marca Samsung A22 5G por $80.000. La denuncia se produce en un contexto de creciente preocupación en la comunidad de la ciudad de El Gorosito, debido al aumento de hechos de violencia e inseguridad.

Según la denuncia, la venta se realizó en el domicilio de la damnificada, una vivienda que se encuentra ubicada en el Barrio Güemes. Poco después de la transacción, la compradora contactó a la denunciante a través de mensajes de voz de WhatsApp, y le manifestó que el teléfono presentaba fallas y se tornó agresiva. Se dio intervención a la sede judicial que se encuentra de turno.

En los mensajes, la otra mujer profirió amenazas como “ya va a llegar la noche, cuídense y no me importa que tengas menores, me voy a llevar más de $80.000, lo voy a llamar a mi papá y a mi hermano y se va a pudrir todo“. Este tipo de amenazas contribuyen a generar un clima de temor e incertidumbre entre los vecinos. Eso fue lo que le pasó a la chica de 24 años, que decidió hacer la denuncia correspondiente.

Posteriormente, un hombre se presentó en el domicilio de la damnificada en un Fiat Duna acompañado de una moto con dos ocupantes, quienes aceleraron frente a la vivienda. La denunciante aseguró, en diálogo con los uniformados de la dependencia policial, haber escuchado una detonación de arma de fuego, aunque no pudo visualizar la acción, ni la pistola. Este incidente, sumado a las amenazas previas, ha generado gran alarma en la denunciante y en su entorno familiar.

Ante esta situación, la joven solicitó medidas cautelares. El Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la localidad caletense dispuso la prohibición de acceso, acercamiento y contacto por el término de 20 días. Sin embargo, muchos vecinos se preguntan si estas medidas serán suficientes para garantizar la seguridad de la chica y para disuadir a los agresores. La creciente inseguridad en Caleta Olivia requiere de medidas más contundentes por parte de las autoridades para proteger a los ciudadanos y prevenir este tipo de incidentes.