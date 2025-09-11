Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del jueves 11 de septiembre, la tranquilidad del barrio 3 de Febrero de la localidad de Caleta Olivia se vio interrumpida por las sirenas de los bomberos y el despliegue del personal de la Policía de Santa Cruz. Vecinos desesperados se comunicaron con las autoridades y advirtieron por el incendio de una casa que avanzaba con rapidez y expresaron preocupación porque no habían visto salir a la vecina propietaria de la vivienda.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, a través de fuentes policiales, el incendio fue originado por un cortocircuito, según lo establecido por el personal bomberil interviniente. El foco ígneo se desató en una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Marta Crowe. La situación puso en riesgo la vida de una mujer de 45 años que se encontraba durmiendo en el interior de la propiedad.

Así quedó parte de la casa tras el incendio. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Fuentes policiales le informaron a este medio que el llamado de emergencia ingresó al Sistema 911 alrededor de las 05:15 horas de esta madrugada. Los vecinos de la zona realizaron una alerta sobre la presencia de humo y llamas en el domicilio (casa 464). De inmediato, personal que se encontraba de turno en las instalaciones de la Comisaría Tercera y en el Cuartel 16° de Bomberos se dirigieron al lugar, donde constataron la magnitud del siniestro.

En este sentido, los bomberos, tras forzar la puerta de entrada, lograron rescatar a la mujer, quien se encontraba inconsciente debido a la inhalación de monóxido de carbono. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde fue ingresada a la unidad de terapia intensiva, que es el sector de cuidados intensivos. Los profesionales tenían conocimiento de que el interior había una persona y no dudaron ni un minuto en ingresar.

Las primeras investigaciones del personal de Bomberos apuntan a que el fuego se originó por un cortocircuito en un toma corriente, y que rápidamente se propagó al respaldo de un sillón ubicado en el living. La rápida acción de los bomberos evitó que las llamas se extendieran a otras dependencias de la vivienda y a casas vecinas.

El día después de que el fuego arrasara con la vivienda. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

El estado de la mujer

La vecina internada se llama Noelia Guzmán y tiene 45 años de edad, de acuerdo a lo que pudo conocer La Opinión Austral en el centro de salud, a través de personas allegadas. Guzmán no sufrió quemaduras y otras lesiones por el fuego, sin embargo, las complicaciones en su estado de salud se deben a que inhaló monóxido de carbono en el interior de la vivienda.

Finalmente, este medio pudo conocer que la familia de la mujer se dirigía al nosocomio caletense para recibir el parte médico diario y estar al tanto del estado de salud de Guzmán. Se espera que en las próximas horas se conozca la evolución y si la familia planea iniciar alguna colecta relacionada a la reconstrucción de la casa, que quedó parcialmente destruida por el fuego.