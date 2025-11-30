Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La denuncia judicial, radicada ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 2, detalló una sofisticada maniobra perpetrado la semana pasada alrededor de las 17:20 horas. La damnificada, identificada como una señora de 60 años y domiciliada en calle Las Flores, fue blanco de un ardid que comenzó en una red social popular.

Según supo La Opinión Austral, la mujer se encontraba navegando en su cuenta de Facebook cuando accedió a un anuncio que prometía grandes descuentos de la cadena de supermercados “La Anónima”.

Este anuncio la redirigió inmediatamente a la aplicación de mensajería WhatsApp, donde recibió una llamada telefónica. Durante la comunicación, el interlocutor solicitó datos personales sensibles, bajo el pretexto de validar la promoción.

Una vez obtenidos los datos, los estafadores procedieron a realizar movimientos no autorizados en las cuentas bancarias de la víctima. La damnificada constató posteriormente movimientos fraudulentos en sus cuentas de “Naranja X” y “Mercado Pago“.

El perjuicio económico es significativo, ya que los montos sustraídos sumaron un total de $134.000 en una primera transacción, seguido de un segundo retiro por $50.000, totalizando una pérdida de $184.000.

La causa se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades judiciales para determinar la identidad de los causantes, quienes operaron de manera coordinada utilizando plataformas digitales y telefónicas para consumar el delito. Este caso sirve como recordatorio de la necesidad de extremar las precauciones ante ofertas demasiado tentadoras recibidas a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.