Una situación desesperante, marcada por la violencia de género y por el atrincheramiento de un hombre, causó repercusión entre los vecinos y vecinas de la localidad de Caleta Olivia a horas de la mañana del domingo 23 de noviembre del corriente año. Cerca de las 10:30 horas, una señora llamó a la Policía de Santa Cruz dado a que su hija, una joven con un bebé de pocos meses a su cargo, estaba junto a su pareja, quien se había tornado agresivo y se había encerrado en su domicilio.

Los efectivos de la Comisaría Segunda debieron concurrir a una escalera ubicada en la esquina de las calles Beghin y Antonio Soto, justo en la rotonda del barrio 8 de Julio, debido a una advertencia por un caso de violencia entre una pareja y la posibilidad de que el hombre se encuentre armado con una pistola. Fue la madre de la damnificada quien solicitó ayuda al 911. Los vecinos dijeron haber escuchado gritos provenientes del departamento.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, que estuvo presente en el sitio con el móvil de exteriores, la señora con su nieto en brazos fue vista llorando y hablando por celular. Mientras tanto, la joven damnificada fue entrevistada por los uniformados presentes y dio a conocer que a su novio “lo conozco cuando está fresco“, haciendo alusión a que se encontraba bajo efectos de sustancia. La misma chica comentó que habían estado ingiriendo bebidas alcohólicas desde la noche del sábado.

La joven se entrevistó con el personal de la Policía. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a los dichos del comisario mayor José Britos, director de la Dirección General Regional Norte de la ciudad caletense, quien dialogó con El Caletense, el ciudadano no fue detenido por los uniformados y se quedó en el departamento en cuestión, ubicado en la escalera 1 del populoso barrio. Los efectivos policiales estuvieron trabajando arduamente en el lugar, ante la sospecha de la presencia de un arma de fuego, y cortaron las arterias cercanas.

“Se recibió el llamado de la madre de la piba, quien manifestó que la pareja estaba en el interior de la casa, en su momento manifestó que la chica había sido agredida, también mencionó que el muchacho estaba armado, pero es algo que no quedó confirmado”, dijo el jefe policial de la zona norte y, asimismo, agregó que “la chica nos dijo que si estuvieron tomando en la casa, pero que no hubo agresión hacia ella ni ningún tipo de violencia y que el morador no tiene arma en su poder”.

El caso generó alerta ante los dichos de la denunciante, madre de la joven y abuela del nene que quedó en el medio de la triste situación. Se activó un protocolo estandar, como en cada caso marcado por la violencia, pero el mismo quedó sin efecto luego de la declaración de la joven. La mujer, la madre y el niño fueron trasladados a las instalaciones de la Comisaría de la Mujer y la Familia, ubicada en la avenida Costanera de Caleta Olivia, en caso de querer hacer la denuncia.