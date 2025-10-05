Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del viernes se produjo un accidente de tránsito en la ruta nacional N° 3, en el tramo de Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia. Un vehículo Renault Megane colisionó con un camión Renault. Tras el hecho, encontraron sin vida a la conductora del auto, identificada como Ilda Graciela Vega.

La acompañante del vehículo resultó herida y fue trasladada al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. El conductor del camión, un hombre mayor de edad, resultó ileso. El siniestro ocurrió luego de la una de la mañana, a 15 kilómetros del acceso norte de la ciudad caletense.

Finalmente, el diario La Opinión Austral conoció que el personal de la División Accidentología y personal de Bomberos realizaron las primeras diligencias en el lugar. El Juzgado de turno intervino y dispuso las medidas a seguir para esclarecer las circunstancias del hecho.