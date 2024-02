Alma Montiel es una proteccionista de Caleta Olivia, que le da refugio a 67 animales en su hogar, entre perros y gatos, que han sido rescatados, pero ahora le es casi imposible mantenerlos porque se redujeron las donaciones que recibía de algunos vecinos.

Alma tiene 70 años, es jubilada municipal, madre de seis hijos y abuela de más de 15 nietos. Una vez jubilada comenzó a dedicarse al proteccionismo independiente y desde hace más de tres décadas hizo de su casa un refugio para callejeritos.

Desde que se encomendó a la tarea, la cantidad de animales que llegan a su casa no ha parado de crecer. En abril de 2023, la mujer había contado a LU12 AM680 que tenía alrededor de 50 callejeros y ocho gatitos. “Todos rescatados, algunos han sido abandonados y las personas me los trajeron porque no los podían tener más”, explicó Montiel.

En febrero de 2024, se encuentra en una difícil situación cuidando a 52 perros y 15 gatos en su refugio de animales el cual es mantenido solo por ella.

Para alimentarlos, mensualmente necesita 10 bolsas de 15 o 20 kilos de alimento. Cada bolsón de 15 kilos de menor calidad tiene un costo de aproximadamente $29.000.

“Los perros son los seres más inocentes y fieles que hay”, destacó la vecina de Caleta Olivia y sostuvo: “Ellos no entienden por qué les pegaron, por qué los abandonaron, por qué no les dan de comer, por qué no los quieren. Ellos no se van, se quedan ahí y algunos han muerto de hambre esperando”.

Cómo colaborar

Quienes deseen colaborar con Alma Montiel pueden comunicarse al número +5492974111119 o por Mercado Pago con el alias: callejeros.de.alma.

Además, todos los perros y gatos bajo su cuidado están castrados y vacunados, listos para ser adoptados por aquellos que deseen sumar un integrante más a su familia y darles un hogar.

Asimismo, advierten que en los últimos días comenzó a circular una falsa recaudación en nombre de Alma. A través de un comunicado, la proteccionista informó que cualquier recaudación que no provenga de la cuenta oficial “callejeros.de.alma” es fraudulenta y no contribuye a la ayuda de los animales necesitados.