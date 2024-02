Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante la preocupación colectiva y la continua escasez de agua en el Bº Mutual, Fernanda Gutiérrez, presidenta de la Unión Vecinal, este miércoles 7, hizo entrega de una nota dirigida a la Gerencia de Servicios Públicos S.E.

En este caso, el documento estuvo firmado por los residentes del barrio, que solicita una pronta respuesta a la problemática que está afectando a la comunidad de ese lugar, desde hace mas de una semana.

Previamente, los habitantes de la zona han participado en varias reuniones para abordar esta cuestión. El último encuentro tuvo la presencia de ediles, pero, aun así, no se pudo hallar alguna estrategia para mitigar la situación.

Este conflicto se agranda, porque que el costo de los camiones cisterna son sumamente elevados. Lamentablemente esta sería la única alternativa temporal y no todas las personas tienen la posibilidad de acceder a ella, porque el precio de los mismos oscila entre los 8 y 15 mil pesos.

Es por ello que se reiteró la necesidad de una urgente solución por parte de las autoridades, porque hasta la fecha los vecinos no la han tenido, haciendo que permanezca la incertidumbre y la incomodidad en ese sector de Caleta.

“Acá en la vecinal sin una gota de agua, así que tuvimos que suspender las actividades de la tarde” comentó Fernanda Gutiérrez, referente de la Unión Vecinal Bº Mutual, en dialogo con La Opinión Zona Norte.

Y continuó: “Nosotros veníamos zafando por el tema del Castra Móvil. Como está el Castra Móvil en la Unión vecinal, las chicas de Sanidad piden el camión para el quirófano móvil y de paso nos dejan agua, pero hace más de una semana que no nos entra agua”.

A continuación, dio a conocer algunas gestiones que se realizaron previamente a entregar el documento dirigido Servicios Públicos S.E. y mencionó que participó en la última reunión de la FUVECO, donde se apersonó el concejal Carlos Aparicio.

“Se iba a pedir una reunión con el directorio de Servicios Públicos de Gallegos para que se les dé una respuesta real a esto del agua, porque hace más de 40 años que estamos igual. Y se necesita toda una inversión y nunca hubo una”, resaltó.

Por otra parte, Gutiérrez enfatizó en el contexto particular del Bº Mutual y contó que existen innumerables derrames del vital elemento que se ubican en diferentes puntos de esa zona de Caleta.

“Hay pérdidas acá en la válvula a dónde está la llave que tiene el llavero y hay un pozo lleno de agua. A ese no lo tapan porque no tienen insumos, porque no tienen personal y si lo tapan después no pueden encontrar ni la llave”, comentó.

Y agregó que también “hay pérdidas frente al Bº Los Pinos en el playón. Son ríos y ríos de agua; ahora estuvieron arreglando, pero cuando vuelvan a mandar el agua va a volver a lo mismo”, afirmó la presidenta de la sede.

Lamentó que “muchos vecinos tuvieron que hacer el gasto” en camiones cisterna ante la crisis hídrica. “Venían a ver qué podíamos resolver por este tema, porque está más de $10,000 los 1000 litros de agua, (entre 8 y hasta 15,000 algunos). Entonces para la economía de una familia te mata”, analizó.

Finalmente informó que para elaborar la nota se dejó lugar a la participación de los damnificados. “La mayoría de los vecinos firmó. Después de las 2 de la tarde la dejé a disposición de los vecinos y hasta las 9 de la noche estuvo abierta la vecinal para que puedan venir a leerla y a firmar”, cerró.