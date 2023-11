Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un menor de edad fue demorado por un vecino y luego detenido por personal de la Comisaría Quinta de Caleta Olivia, debido a que había cometido un intento de robo. La situación tuvo lugar a horas de la madrugada del miércoles pasado, en una vivienda que se encuentra ubicada a la altura 200 de la calle Pablo Sánchez del barrio Rotary XXIII.

Una vez que los efectivos policiales llegaron al lugar del hecho, corroboraron la existencia de un joven de tan solo 14 años de edad que era demorado por un hombre, dueño del domicilio. El ciudadano le contó a los uniformados que se encontraba durmiendo en la habitación de su casa y se despertó a raíz de escuchar ruidos procedentes del patio interno.

El hombre no tardó en salir de la cama, se despabiló y se acercó a una de las ventanas para observar lo que estaba ocurriendo afuera. Resulta que una persona se encontraba sustrayendo la rueda de su vehículo Chevrolet Astra de color blanco que se encontraba estacionado, por lo cual el damnificado salió inmediatamente de la casa y corrió detrás del ladrón, hasta que lo atrapó.

En consecuencia, el personal de la Comisaría Quinta realizó las actuaciones correspondientes junto a personal de Criminalística. Luego se dio intervención al Juzgado Penal Juvenil local que está a cargo del doctor Marcos Pérez Soruco. Se solicitó la presencia del responsable legal del menor y se lo traslado a las instalaciones del Hospital Zonal para ser examinado por profesionales de la salud.

El diario La Opinión Zona Norte pudo conocer que la intervención policial se llevó a cabo cerca de las 05:46 horas por parte del Cuerpo de Prevención Barrial (CPB), quienes recepcionaron el pedido de ayuda del damnificado, un hombre de 44 años de edad, quien tenía demorado a un joven delincuente. El chico no causó daños ni dejo signos de forzamiento en el vehículo para sacarla rueda, que había quedado al lado del auto.

Además, este medio tomó conocimiento que el menor vive en una casa del barrio 62 Viviendas y que los uniformados intervinientes tuvieron que comunicarse con los familiares para que lo retiren de las instalaciones de la dependencia policial, cuyo edificio se encuentra en el barrio Rotary XXIII. El encargado de buscar al menor fue el abuelo materno, quien lo acompañó hasta el Hospital Zonal, donde lo revisaron profesionales de la salud.

Como suele ocurrir en todos los ilícitos que incluyen a menores de edad, se dio intervención a la Oficina de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (OPIDNNyA) de la localidad caletense. Este ente, que es dependiente de la Municipalidad, comenzó a realizar las tareas correspondiente en torno al preadolescente y a su entorno familiar.

El ladrón dijo que robaba para comer y le rogó a la víctima para que no llame a la Policía

Alejandro Quiroga, el damnificado del hecho habló del percance que tuvo de encontrar a un “muchachito” en el patio de su propiedad robando la cubierta. Según comentó, en diálogo con Canal 2, se dio cuenta de que el preadolescente “no había salido de su casa para encaminarse a la escuela”, sino que “iba de regreso a su vivienda”, aunque no tenía signos de encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de sustancias estupefacientes.

Asimismo, el ciudadano recordó que cuando agarro al menor le pregunto porque hacia eso, de andar robando, y el chico le respondió que era porque no tenía para comer, lo cual no le creyó debido a que “no se le notaba porque estaba bien vestido, pero pensé que no podía dejar pasar esta situación y pedí ayuda a la policía”, dijo Quiroga. Cuando el damnificado le dijo que iba a llamar a la policía, el ladrón se asustó, le dijo que lo perdone y le rogó que no se comunique con las fuerza de seguridad.

“Era un pibito de 14 o 15 años, mas de eso no tenía. Yo lo agarre y llame a la policía de inmediato que, por suerte, llego rápido. No le hice nada porque eso es algo que no me corresponde a mi, yo pedí que vengan efectivos para que ellos se hagan cargo de la situación, como corresponde”, añadió el hombre que resultó ser trabajador del volante y dijo que lo tuvo acorralado sin tocarlo hasta que se presentaron los uniformados del CPB, para evitar que intente escaparse.

El dueño de la casa recuerda que se había levantado temprano debido a que tenía que esperar que lo pasen a buscar para ir a trabajar y en un momento escucho ruidos en el patio de su casa. “Se escucho como que querían abrir el portón, me levanté y me cambie para salir y me encontré con este chico que se iba con la rueda. El menor habría ingresado por los paredones, a los que habría accedido desde otra casa.

Se cree que pasó por esa calle horas antes del intento de robo y vio la rueda que estaba apoyada contra uno de los paredones, debido a que Quiroga la tenia que cambiar. “En el momento que escuche los ruidos salí de inmediato y no me detuve a pensar de que podría haber estado armado, no pensé en otra cosa que salir corriendo porque me di cuenta de que estaban queriendo robar, tengo mi vehículo que es con el que trabajo y no puedo permitir que me lo roben así”, cerro.