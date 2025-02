Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

José Avellaneda, una figura pública, fue denunciado debido a haber engañado a su mamá María Isabel Pocha Flores, una docente jubilada de 87 años, y haber estafado a la Justicia. Según la denuncia, el hombre, que estuvo postulado para cargos políticos y para la conducción del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO), le vendió la casa, se llevó dos vehículos y le tenía retenida la jubilación.

El vecino caletense, Leonardo Romero, lanzó una convocatoria a través de redes sociales, titulada comoTODOSxPOCHA, debido al revuelo generalizado que causó lo sucedido con la mujer, muy conocida y querida en la ciudad. “El lunes 24, a las 18 horas, nos vamos a juntar en la casa de Pocha (que se encuentra ubicada en la calle Irigoyen)”, comentó en su cuenta personal de Facebook, y agregó que “quien se indigne por esto, sumese en defensa de su casa”.

El acusado José Avellaneda, la madre María Isabel Flores y el hermano denunciante Daniel Avellaneda.

El escándalo salió a la luz cuando Daniel Avellaneda, hijo de la mujer y reconocido chef internacional, viajó desde Europa para pasar la Navidad con su madre en Caleta Olivia. Durante su estadía, descubrió la manipulación y el engaño del que había sido víctima la anciana. “Mi hermano estafó a mi mamá, no me avisó de nada de lo que estaba haciendo, yo no firmé nunca nada”, declaró Daniel, dejando en evidencia la maniobra fraudulenta de Avellaneda.

Mientras tanto, “Pocha” Flores sigue conmocionada por la traición de su hijo y el impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida. “Me ignoraba por completo, nunca venía a visitarme y me cobraba el sueldo. Manipulaba todo y a veces me daba algo de plata que no me alcanzaba para comer ni para comprar mis remedios”, relató la víctima, entre lágrimas. “Para mi está muerto”, declaró.

José Avellaneda, conocida figura política.

Daniel Aybar, abogado y juez de Faltas, está representando legalmente a la familia y explicó que ya se presentaron los recursos para revertir el fraude. El fiscal Alexis Quintana, titular de la Fiscalía N° 2, lleva adelante la causa penal por estafa, y el juez Gabriel Contreras, del Juzgado de Instrucción N° 2, sería el encargado de instruir el caso. En el ámbito civil, está en manos de la jueza de Familia, Rosa González. La pena por este tipo de delitos podría alcanzar hasta seis años de prisión.